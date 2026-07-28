Grevă generală în Sănătate, chiar dacă Sanitas și Curtea de Apel București au blocat adoptarea în Parlament a proiectului Legii salarizării bugetarilor

Marți a început greva generală pe termen nedeterminat în Sănătate, declanșată în principal de tăierea sporurilor la 20%, prevăzută în proiectul Legii salarizării bugetarilor.

Aproape 100.000 de medici, asistente și infirmiere din 500 sute de spitale de stat au oprit două treimi din activitatea acestor unități medicale. Ei protestează în ciuda faptului că proiectul de lege este deja blocat de la dezbatere și aprobare în Parlament, de Federația Sanias și Curtea de Apel București.

Mai mult, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, săptămâna trecută, amânarea acestui proiect, care nu a ajuns în Parlament.

De altfel, noua lege nici nu are vreo șansă de a fi adoptată, atât timp cât liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că parlamentarii social-democrați nu îl vor vota.

Guvernul Ciolacu ar fi trebuie să transmită Parlamentului proiectul de act normativ încă din 2023, însă toți miniștrii Muncii care s-au succedat de atunci – Marius Budăi, Sinona bucura Oprescu și Florin Manole – au amânat elaborarea noii legi și negocierea cu sindicatele.

Jalon în PNRR: România pierde 771 de milioane de euro fonduri nerambursabile

Adoptarea acestei legi reprezintă jalon în PNRR, astfel că dacă nu va fi adoptată până la sfârșitul lunii august, România va pierde 771 de milioane de euro fonduri nerambursabile, echivalentul a 4,3 miliarde de lei..

Liderii Federației Sanitas au refuzat acum să meargă la negocieri la Ministerul Muncii, cu ministrul interimar Dragoș Pîslaru, iar ulterior s-au poziționat de aceeași parte și sindicalișii din Educație.

Trebuie spus că în PNRR este prevăzut că noua lege a salarizării bugetarilor trebuie negociată cu sindicatele.

Sindicaliștii invocă tăierea veniturilor, Pîslaru neagă

Sindicaliștii acuză că peste jumătate din angajații din sănătate vor avea sporurile tăiate la 20%, iar 7.000 vor avea salariile înghețate,. Veniturile vor scădea după plafonarea sporurilor, reducerea plăților pentru munca din weekend și în sărbătorile legale, conform proiectului legislativ.

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Ministrul Pîslaru neagă însă, susținând că niciun venit nu va scădea, ci doar cele uriașe, cu sporuri de până la 85%, vor stagna până vor fi ajunse din urmă de marea majoritate a angajaților.

În 20 iulie a avut loc o grevă de avertisment de două ore, în timpul căreia activitatea din sute de spitale a fost redusă, fiind asigurate urgențele și doar o treime din serviciile medicale obișnuite.

Între timp, Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a deblocat 22 de posturi la Spitalul de Copii „Marie Curie”, după ce Guvernul Ciolacu a decis în 2023, prin ordonanță de urgență, ca posturile eliberate prin demisie sau pensionare să nu mai poată di ocupate. Iar la acest spital, în ultima perioadă auplecat 7 asistente medicale..

Premierul Bolojan i-a cerut săptămâna trecută ministrului interimar al Sănătății,Cseke Attila, să facă o analiză a necesarului de posturi în toate spitalele din țară, iar acesta din urmă a anunțat luni că număru acestora este de 7.805.

Din totalul posturilor propuse, 7.360 sunt pentru spitale din subordinea Ministerului Sănătății, a unităților administrativ teritoriale și spitalelor din alte rețele, iar 445,5 posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ).

Pentru spitale, repartizarea celor 7.360 de posturi este următoarea: 1.336 de medic; 2.923 de asistent medical; 2.823 pentru personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, etc); 278 pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

În ședința de guvern din această săptămână urmează deblocarea acestor posturi.

Negocieri eșuate la Cotroceni

Liderii Federației Sanitas s-au întâlnit luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanți ai Administrației Prezidențiale și cu miniștrii interimari ai Muncii – Dragoș Pîslaru – și Sănătății – Cseke Attila -, dar negocierile au eșuat iar greva a fost declnșată.

„Am discutat și despre coeficienți, și despre continuitate, despre plafonarea sporurilor. N-am bătut nimic definitiv în cuie. Doar am pus pe masă aceste discuții”, a declarat Iulian Pope, președintele Sanitas.

Liderul sindical a acuzat ă există presiuni asupra angajaților pentru a-i determina să renunțe la protest. Potrivit acestuia, în unele spitale au fost solicitate tabelele cu numele greviștilor, iar contractele de muncă ale unor participanți au fost deja suspendate, conform procedurilor aplicabile în timpul grevei.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat: „Trebuie să luăm în calcul că acest jalon cu salarizarea are un cuantum important – 770 de milioane de euro, aproape 4,3 miliarde de lei. Sunt variate moduri de a ajunge la soluții, dar aceste soluții trebuie luate de către partide”.