Guvern: Preparatele care conțin substanțe stupefiante și psihotrope – gestionate doar de farmaciștii cu drept de liberă practică

Preparatele care conțin substanțe stupefiante și psihotrope vor fi gestionate doar de farmaciștii cu drept de liberă practică, fără a mai fi la îndemâna asistenților de farmacie, a decis Guvernul, joi, printr-un proiect de lege – care va merge în Parlament pentru adoptare.

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante şi psihotrope „răspunde evoluției consumului și traficului ilicit de droguri și asigură armonizarea legislației naționale cu reglementările internaționale în domeniu”.

Toate plantele și substanțele ce sunt prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte, precum stupefiante sau psihotrope și preparatele lor, care pot fi periculoase pentru sănătatea populației, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II și III din Anexa Legii 339/2005.

Actul normativ aprobat responsabilizează farmacistul. În farmacii (comunitare, cu circuit închis, din unitățile medicale ale ministerelor cu rețea medicală proprie, comunitare rurale sau sezoniere), manipularea, eliberarea, prepararea, păstrarea și evidența medicamentelor cu stupefiante sau psihotrope din Tabelele II și III pot fi realizate exclusiv de farmacist.

Preparatele care conțin substanțe stupefiante sau psihotrope urmează regimul substanței conținute. Dacă un preparat conține mai multe substanțe, se aplică regimul celei mai strict controlate.

Lista preparatelor se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea ANMDMR.

În conformitate cu deciziile Organismului Internațional de Control al Drogurilor, actul normativ introduce în categoria Stupefiante (Tabelul I) următoarelor substanțe:

• N-pyrrolidino protonitazene

• N-pyrrolidino inetonitazene

• etonitazepipne

• N-desethyl isotonitazene

O altă modificare constă în reîncadrarea substanței Hexahydrocannabinol (HHC) din categoria „Plante și substanțe aflate sub control național” în categoria Psihotrope(Tabelul I).

Proiectul de lege completează lista preparatelor cu substanțe stupefiante (Tabelului III) cu Dextropropoxifen și Propiram. De asemenea, se introduce Carisoprodol în Tabelul III (psihotrope).

Se actualizează denumirile instituțiilor competente, fără modificarea regimului juridic aplicabil.

Potrivit proiectului de lege, unitățile și transportatorii autorizați sunt obligați să ia măsuri pentru a preveni deturnarea din circuitul legal a acestor substanțe și preparate. De asemenea, distrugerea substanțelor se face de către o persoană juridică autorizată de mediu, în prezența unei comisii, conform normelor metodologice.