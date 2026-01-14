Guvern: Tranziție 12 luni la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii medicale de bază

Guvernul a instituit, miercuri, prin hotărâre, o perioadă tranzitorie de 12 luni pentru continuitatea accesului pacienților la îngrijiri paliative prin pachetul de servicii de bază.

Decizia vine în contextul în care Programul național de îngrijiri paliative nu a fost implementat deocamdată.

Hotărârea de Guvern modifică și completează anexa nr. 2 la HG 521/2023.

„În această perioadă tranzitorie, pacienții vor putea beneficia de îngrijiri paliative acordate la domiciliu, în ambulatoriul de specialitate și/sau în regim de spitalizare de zi din pachetul de servicii de bază reglementat la anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, dacă nu beneficiază de astfel de îngrijiri în cadrul noului program de sănătate curativ”, informează Executivul.

Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru furnizarea de îngrijiri paliative cu furnizorii de servicii îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de îngrijiri paliative în ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice și furnizorii de servicii medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare de zi cu care se aflau în relație contractuală la data de 31 decembrie 2025, fără organizarea unei perioade de contractare.

„Furnizorii care nu se aflau în relație contractuală pot intra în relație contractuală cu acestea, cu respectarea reglementărilor privind procedura de contractare, conform prevederilor legale în vigoare”, se mai arată în comunicat.