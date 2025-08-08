Close Menu

    Guvern: Vaccinarea gratuită anti-HPV se extinde; norme privind controlul infecțiilor nosocomiale

    By Educatie & Sanatate

    Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, o Ordonanță de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin care Ministerul Sănătății extinde vaccinarea gratuită anti-HPV și stabilește un set de norme pentru controlul infecțiilor nosocomiale în spitale.

    Începând cu data de 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV va fi asigurat gratuit pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, în cadrul Programului Național de Vaccinare (PNV).

    Persoanele care doresc să se vaccineze pot obține vaccinul anti-HPV în farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă eliberată de medicul de familie. Vaccinarea se realizează la medicul de familie, medici epidemiologi, de boli infecțioase, pediatri și medici de alte specialități care au atestat de vaccinologie și au contract cu casele de asigurări de sănătate.  Fondurile necesare acoperirii contravalorii vaccinului și a administrării acestuia vor fi asigurate din bugetul PNV. Vaccinarea anti-HPV  este o metodă eficientă de prevenire a cancerului de col uterin și a altor boli cauzate de virusul HPV .

    În prezent, în România, vaccinul este gratuit și disponibil pentru fete și băieți cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani, iar pentru femeile cu vârsta cuprinsă între 19 și 45 de ani este compensat în proporție de 50%.

    Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită prin vaccinare şi screening şi poate fi vindecată dacă este depistată la timp și tratată corespunzător.

    Controlul infecțiilor asociate asistenței medicale

    În paralel, s-au aprobat patru categorii de norme pentru controlul infecțiilor asociate asistenței medicale, măsuri fundamentale pentru protecția pacienților și a personalului sanitar:
    –  Normele de organizare a activităților de prevenire și limitare a infecțiilor în unitățile sanitare
    – Metodologia de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale
    – Atribuțiile privind accidentele de expunere la produse biologice pentru personalul sanitar
    – Metodologiile pentru supravegherea infecțiilor și gestionarea accidentelor de expunere la produse biologice
    Aceste măsuri sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate și pentru protejarea atât a pacienților, cât și a personalului medical.
    Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, totodată, că a aprobat un nou set de măsuri prin care crește transparența și responsabilitatea în spitalele publice.
    „Managerii vor fi obligați să publice pe site-ul spitalului date clare despre activitatea medicală, economică și administrativă, inclusiv indicatori de performanță atât pentru ei, cât și pentru șefii de secție. Printre informațiile obligatorii se vor regăsi: numărul de transferuri către alte unități, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziție publică, dar și indicatori privind satisfacția pacienților și feedback-ul primit din partea acestora”, a scris el pe Facebook.
