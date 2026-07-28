Guvernul a aprobat deblocarea a 6.850 de posturi în spitale

Guvernul a aprobat marți seară, prin memorandum, deblocarea a 6.850 de posturi din sistemul public de sănătate, astfel: 6.452 pentru spitalele și 398 pentru Serviciile de Ambulanță.

Din total, 2.593 sunt posturi pentru asistenți medicali, 2.567 pentru personal medical auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.), 1.433 pentru medici, iar 257 de posturi – pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni.

Memorandumul vine după ce premierul Ilie Bolojan i-a cerut ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila, să îi transmită o analiză rapidă a situației posturilor care s-au blocat în urma unei decizii a Guvernului Ciolacu, în 2023. Concret, orice post rămas liber după demisia sau pensionarea cadrelor medicale nu mai poate fi ocupat.

Premierul Bolojan a precizat, după deblocarea posturilor:

„Am avut solicitări pentru a debloca 26.000 de posturi în sectorul public din spitalele noastre, în condițiile în care avem astăzi peste 190.000 de angajați în aceste spitale. Am solicitat ca propunerile pe care le va face Ministerul Sănătății să se bazeze pe două criterii care țin cont de realitățile din spitalele din România.

Primul dintre ele este ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului – cu cât ponderea cheltuielilor de personal era mai mică din totalul cheltuielilor, cu atât spitalele au primit bonificații, pentru că înseamnă că au spațiu să își crească cheltuielile de personal.

Acolo unde, însă, cheltuielile de personal au depășit procente de 85-90%, așa cum avem în unele dintre spitale, suntem în situația în care acel spital nu mai există, practic, pentru pacienți, ci există doar pentru angajați, pentru că nu mai are bani să plătească medicamente, analize, să combată infecțiile nosocomiale și așa mai departe. Și, deci, aceste spitale au fost sancționate, practic, și li s-au diminuat posturile aprobate.

Al doilea criteriu luat în calcul este legat de gradul de ocupare al paturilor. Cu cât un spital a avut un grad de ocupare al paturilor mai mare, cu atât a primit bonificații la aceste posturi – asta înseamnă că acel spital răspunde nevoilor cetățenilor, că specializarea respectivă, calitatea serviciilor medicale pe care le oferă răspund cererilor cetățenilor și înseamnă că acele paturi sunt folosite judicios. Gândiți-vă că suntem în situația în care personalul este normat la numărul de paturi aprobate, iar dacă gradul de ocupare este sub 50%, cum avem în cazul a peste 150 de spitale, înseamnă că, în fapt, acele spitale nu răspund nevoilor cetățenilor sau pacienților din arealul respectiv și consumă resurse, pentru că dimensionarea personalului, mărimea spațiilor medicale, dotarea cu aparatură sunt făcute în funcție de numărul de paturi aprobate”.