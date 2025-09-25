Guvernul a aprobat fondurile pentru acordarea de fructe, corn și lapte elevilor în anul școlar 2026-2026

Elevii vor primi fructe, corn și lapte în acest an școlar, deși acesta a început deja, de două săptămâni. Guvernul a aprobat, în ședința de joi, continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum și bugetul aferent anului școlar 2025–2026.

Îm acest an școlar, bugetul total al programului este de 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), în creștere cu 4,75% față de anul precedent. Din această sumă:

• 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene;

• 711,2 milioane lei (143 milioane euro) sunt alocate din bugetul național.

Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a produselor alimentare pentru 1.850.683 de preșcolari și elevi, în funcție de structura anului școlar stabilită prin Ordinul ministrului educației nr. 3463/2025.

Cum se distribuie bugetul:

• 106,6 milioane lei pentru fructe și legume + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente;

• 375,6 milioane lei pentru lapte și produse lactate + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente;

• 241,9 milioane lei pentru produse de panificație.

De asemenea, au fost actualizate valorile zilnice pentru porțiile distribuite:

• fructe și legume: de la 0,70 lei la 0,80 lei;

• lapte și produse lactate: de la 1,11 lei la 1,18 lei;

• produse de panificație: de la 0,65 lei la 0,76 lei.