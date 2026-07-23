Guvernul a deblocat 22 de posturi de asistenți medicali la Spitalul „Marie Curie”, pe fondul crizei de la ATI

Guvernul interimar Bolojan a deblocat, în ședința de joi, 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, după ce opt asistente medicale au demisionat, rând pe rând. În prezent, postul rămas liber după demisie nu mai poate fi ocupat decât cu acceptul Executivului.

Acum, după ce șeful Secției ATI Neonatală de la această unitate medicală, Cătălin Cîrstoveanu, a tras un semnal de alarmă că mor nou-născuți în lipsa paturilor la ATI, Ministerul Sănătății a înaintat un memorandum către Guvern, care l-a aprobat.

Memorandumul prevede organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali. „Unitatea se confruntă cu o situație extrem de gravă la nivelul secțiilor spitalului deoarece, din cauza fluctuațiilor personalului, nu poate asigura spitalizarea bebelușilor care au nevoie de îngrijire urgentă”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S.Curie” precizează că se încadrează în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în curs.