Guvernul a deblocat prin OUG organizarea concursurilor pentru posturile didactice

În sistemul național de învățământ preuniversitar sunt mai multe modalități de angajare a personalului didactic de predare:

cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată,

pe durata de viabilitate a postului,

pe perioadă determinată de cel mult un an școlar,

în regim de plata cu ora.

„Necesitatea adoptării acestei ordonanțe de urgență este dată de faptul că pentru cadrele didactice angajate pe perioadă determinată de cel mult un an școlar sau în regim de plata cu ora contractele individuale de muncă încetează de drept până la data de 31 august 2026, respectiv la data finalizării cursurilor”, preizează Ministerul Educației.

Prin adoptarea acestei ordonanțe de urgență se creează cadrul legal pentru asigurarea resursei umane necesare în anul școlar și universitar 2026-2027 și, implicit, pentru continuitate în sistemul național de educație.