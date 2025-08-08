Guvernul a modificat programele de studii, domeniile de masterat și numărul maxim de studenți; mai multe locuri

Guvernul a modificat, în ședința de vineri, programele de studii și domeniile de masterat, precum și numărul maxim de studenți care pot fi înscriși la aceste programe în anul universitar 2025-2026.

Executivul precizează că este vorba despre o actualizare pe baza evaluărilor făcute de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și a cererilor transmise de universități în perioada aprilie – iulie 2025, astfel încât să se asigure o mai bună pregătire a studenților pentru piața muncii și o creștere a competitivității sistemului educațional.

Astfel, potrivit modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la HG 428/2025, numărul total de locuri disponibile la programele evaluate/acreditate pentru anul universitar 2025-2026 a fost mărit cu 730 de locuri (de la 27.945 la 28.675).

Precizările Guvernului:

Au fost evaluate 118 domenii de masterat (100 din 27 de universități de stat și 18 din 8 universități private acreditate) și 401 de programe (363 din 30 de universități de stat și 38 din 8 universități private acreditate).

În urma evaluărilor ARACIS, au fost acreditate 7 domenii noi de masterat (6 în universități de stat și 1 dintr-o universitate privată acreditată).

Un număr de 75 de programe de masterat (74 din 15 universități de stat și 1 dintr-o universitate privată acreditată) au fost încadrate ca masterate profesionale, iar un program de masterat dintr-o universitate de stat a fost încadrat ca material didactic.

25 de programe de masterat din 9 universități de stat au fost încadrate ca masterat profesional în regim dual.

Din oferta de studii au fost scoase 6 programe de masterat din 4 universități de stat.

La solicitarea a 3 universități de stat, 10 programe au fost încadrate ca masterate de cercetare, în cadrul unor domenii deja acreditate.

La solicitarea a 7 universități de stat, 11 programe de masterat au fost încadrate ca masterate profesionale, tot în domenii deja acreditate.

De asemenea, 11 programe de masterat (8 din 5 universități de stat și 3 din 2 universități private) au fost retrase din ofertă pentru că nu mai sunt active, iar 3 domenii de studii universitare de master au fost eliminate din structura a două universități private.

De menționat că modificările aprobate prin această Hotărâre a Guvernului sunt în concordanță cu versiunea actualizată a Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2025-2026.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul a modificat anexele nr.1-5 Ia HG 412/2025 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2025 – 2026

Actul normativ actualizează, pentru anul universitar 2025-2026, structura instituțiilor de învățământ superior, domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ și limba de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, astfel încât învățământul superior să ofere studenților un mix de competențe disciplinare și aptitudini transversale capabile să răspundă cerințelor pieței muncii și să le anticipeze, corelat cu standardele de calitate academică.

În anul universitar 2025-2026 vor funcționa 52 de universități de stat, care vor oferi 2.310 de specializări/programe de studii universitare de licență. Dintre acestea, 48 de specializări/programe de studii universitare de licență au suferit modificări referitoare la denumire, capacitate de școlarizare, acreditări, etc, iar 49 sunt programe nou autorizate, din care 28 sunt duale.

De asemenea, au fost înființate și 3 programe de studii universitare de licență cu dublă specializare (la Universitatea ”Babeș-Bolyai”) și 2 programe de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare (la Universitatea din Craiova).

7 programe de studii universitare de licență din instituții de învățământ superior de stat intră în lichidare (nu mai primesc studenți), la propunerea instituțiilor de învățământ superior.

În ceea ce privește studiile universitare în sistem privat, au fost acreditate 35 de instituții de învățământ superior particulare, care includ 348 de specializări, dintre care 14 specializări/programe de studii universitare de licență au suferit modificări legate de capacitatea de școlarizare, denumire, acreditare sau modificări în cadrul structurilor instituționale. Alte 5 programe sunt nou autorizate, iar unul este de învățământ superior dual (la Universitatea ”Goldiș” din Arad).

În categoria instituțiilor private autorizate provizoriu este inclusă Fundația „Gaudeamus” – Universitatea „Tomis” din Constanța, cu 3 programe de licență.

O altă modificare aprobată se referă la numărul de credite pentru programele de studii din domeniul Științe militare, informații și ordine publică, care va crește de la 180 ECTS la 240 ECTS.