Guvernul a mutat pe fonduri rambursabile din PNRR achiziționarea a 1.200 de ambulanțe, cu 1,13 miliarde lei, pentru IGSU

Guvernul a schimbat sursa de finanțare, de la Programul Dezvoltare Durabilă la fonduri rambursabile din PNRR, pentru 1,13 miliarde de lei destinați achiziționării a 1.200 de ambulanțe.

Potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de joi, ambulanțele sunt pentru Serviciul Mobil de Urgență, reanimare și descarcerare din cadrul IGSU, serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.

Între Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în calitate de coordonator de investiție, și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), beneficiarul proiectului, a fost semnat deja contractul de finanțare, pe 24 decembrie 2025.

Acesta are ca obiect asigurarea asistenței financiare rambursabile pentru achiziționarea a 1. 200 de ambulanțe.

„Valoarea totală de 183.590.800 de euro, fără TVA, este necesară pentru încheierea contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru, astfel:

– 1.000 de ambulanțe tip B 4X4, cu un preț unitar de 142.402 euro, fără TVA, rezultând o valoare totală de 724,18 milioande de lei, fără TVA;

– 200 de ambulanțe tip C, cu un preț unitar de 205.944 euro, fără TVA, rezultând o valoare totală de 209.466.000 lei, fără TVA.

În concret, valoarea totală a investiției este estimată la 933.651.013 lei fără TVA, respectiv 1.129.718.000 lei cu TVA. Pentru determinarea valorii totale a fost utilizat cursul InforEuro din luna noiembrie 2025 (1 euro = 5,0855 lei)”, a se arată într-un comunicat al Guvernului.

Durata de implementare a investiției este estimată la 2 ani, după cum urmează:

– Anul I (2025) – valoarea de 442.109.000 lei cu TVA;

– Anul II (2026) – valoarea de 687.609.000 lei cu TVA.

„Este de precizat că anul II se referă la perioada cuprinsă între 1.01.2026 – 31.08.2026”, a precizat Executivul.

Amintim că fondurile din PNRR trebuie utilizate până la sfârșitul lunii august anul acesta; altfel, vor fi pierdute.

„Finanțarea proiectului de investiții se asigură din sumele alocate României cu titlul de asistență financiară rambursabilă prin PNRR, pentru investiția I4 – Modernizarea asistenței medicale de urgență, aferentă Componentei 12 – Sănătate, prin bugetul MAI, pentru IGSU, în limita sumelor anuale aprobate cu această destinației, conform programelor de investiții publice”, se mai arată în comunicat.