Guvernul Bolojan a aprobat reducerea, în 3 ani, a 14.000 de paturi neocupate în spitalizarea continuă

Guvernul Bolojan a aprobat printr-o hotărâre, în ședința de miercuri, reducerea etapizată a 14.000 de paturi aflate pentru spitalizarea continuă. Noul Plan național de paturi, valabil în perioada 2026–2028, nu va afecta accesul populației la servicii medicale.

Numărul de paturi destinate îngrijirilor paliative nu este inclus în planul de paturi.

Reforma este corelată cu investițiile în infrastructura sanitară, inclusiv prin fonduri europene și PNRR, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale mai rapide, mai apropiate de nevoile lor și de o calitate crescută, precizează Executivul.

Hotărârea de Guvern privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2026-2028 pune accent pe dezvoltarea serviciilor medicale alternative, mai accesibile și eficiente pentru pacienți, precum spitalizare de zi și ambulatoriu, așa cum se practică în sistemele de sănătate dezvoltate.

În prezent, există multe paturi de spital și nu toate sunt folosite eficient. Gradul de ocupare a paturilor pentru spitalizarea continuă este de:

– 51% pentru pacienții acuți

– 60% pentru pacienții cronici.

Media europeană este de 516 paturi la 100.000 de locuitori, în timp ce în România aceasta ajunge la 724 paturi la 100.000 de locuitori.

Planul nou aprobat răspunde mai bine nevoilor pacienților și urmărește modernizarea modului în care sunt oferite serviciile medicale prin:

– reducerea internărilor evitabile;

– extinderea serviciilor în ambulatoriu și spitalizare de zi;

– utilizarea mai eficientă a resurselor existente;

– creșterea calității și performanței serviciilor medicale spitalicești.