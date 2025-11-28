Guverul a rectificat Bugetul asigurărilor sociale de stat

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost rectificat, vineri, în ședința Guvernului.
Rectificarea – a doua din acest an – prevede:
- Majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 222,8 milioane lei, ca urmare a creșterii subvenției acordate de la bugetul de stat;
- Diminuarea cheltuielilor de personal cu 1,145 milioane lei, a cheltuielilor cu dobânzi cu 25 milioane lei și a activelor nefinanciare cu 1 milion lei;
- Majorarea cheltuielilor de asistență socială cu 250 milioane lei, pentru asigurarea plății integrale a drepturilor de pensie în luna decembrie a.c.
Bugetul asigurărilor pentru șomaj rectificat prevede:
- Diminuarea veniturilor cu suma de 187,1 milioane lei, ca urmare a reducerii sumelor primite din partea UE și a altor donatori;
- Diminuarea cheltuielilor cu 221,35 milioane lei, prin reducerea cheltuielilor de personal cu 1,15 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 200 mii lei și a cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile: 220 milioane lei;
- Majorarea excedentului bugetului asigurărilor pentru șomaj cu 34,2 milioane lei.