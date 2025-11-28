Close Menu

    Guverul a rectificat Bugetul asigurărilor sociale de stat

    By Educatie & Sanatate

    Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost rectificat, vineri, în ședința Guvernului.

    Rectificarea –  a doua din acest an – prevede:

    • Majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 222,8 milioane lei, ca urmare a creșterii subvenției acordate de la bugetul de stat;
    • Diminuarea cheltuielilor de personal cu 1,145 milioane lei, a cheltuielilor cu dobânzi cu 25 milioane lei și a activelor nefinanciare cu 1 milion lei;
    • Majorarea cheltuielilor de asistență socială cu 250 milioane lei, pentru asigurarea plății integrale a drepturilor de pensie în luna decembrie a.c.
      Bugetul asigurărilor pentru șomaj rectificat prevede:
    • Diminuarea veniturilor cu suma de 187,1 milioane lei, ca urmare a reducerii sumelor primite din partea UE și a altor donatori;
    • Diminuarea cheltuielilor cu 221,35 milioane lei, prin reducerea cheltuielilor de personal cu 1,15 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu 200 mii lei și a cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile: 220 milioane lei;
    • Majorarea excedentului bugetului asigurărilor pentru șomaj cu 34,2 milioane lei.
