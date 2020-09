Iohannis, despre purtarea măștii la școală: „Copiii se obișnuiesc repede chiar și cu lucruri mai puțin plăcute!”

Președintele Klaus Iohannis a fost, miercuri, despre dificultatea purtării măștii sanitare de către elevi la școală, el însuși punând mâna pe mască și ridicând-o de mai multe ori, în timpul conferinței de presă.

Răspunsul șefului statului a fost cel puțin neinspirat, mai ales că este de meserie profesor: „Sunt convins că se vor obişnui foarte repede. Copiii se obișnuiesc repede chiar și cu lucruri mai puțin plăcute!”.

Lipsa internetului: „Nu se rezolvă de Guvern, ci de operatorii privați”

Totodată, despre lipsa internetului în 5.000 de școli (din totalul de 20.000), Iohannis a luat apărarea Cabinetului Orban: „Accesul la internet nu se rezolvă de Guvern, ci de operatorii privați. Se lucrează și la această chestiune. Dacă ne uită ce multe dificultăți au fost de înlăturat, cred că rezultatul e unul neașteptat de pozitiv. S-a discutat în fel și chip de începerea anului școlar, noi am fost convinși de la început că anul școlar trebuie să înceapă și unde apar probleme trebuie găsite soluții”.

Atenționat că există situații confuze în multe localități, iar scenariul roșu – adică școala online – nu poate fi aplicat, deoarece nu există semnal la internet, șeful statului a susținut că acestea sunt „excepții”:

„Sunt convins că și pentru aceste excepții se vor găsi soluții. Este treaba guvernului să se ocupe de categoriile vulnerabile și se vor implica. Acolo unde apar probleme importante sunt convins că inclusiv guvernul se va implica pentru soluționarea lor”.

Despre faptul că și în orașe unii părinți ezită să-și trimită copiii la școală, Iohannis a făcut apel către părinți: „Vă încurajez să trimiteți copiii la școală”.

El a refuzat să dea o notă autorităților implicate în procesul deschiderii noului an școlar: „E cam neobișnuit să se dea note înainte să înceapă școala așa că o să mă abțin. În mii și mii de școli, autoritățile, profesorii au lucrat și au rezolvat problemele. Sigur, regretabil, ca în fiecare an, mai există și excepții, chestiuni nerezolvate, dar ele pot fi rezolvate și am constatat o implicare exemplară la nivel central și locale. Poate faptul că începe școala în campanie nici nu este așa rău”.

Lipsa tabletelor: „Autoritățile locale le voir achiziționa, iar Guvernul le va deconta”

Iohannis a fost întrebat și despre soluția ce i-a fost comunicată de Guvernul Orban pentru cei 168.000 de copii care nu au acces la tablete, după ce Executivul a promis 250.000 de astfel de dispozitive, dar Ministeurl Educației a achiziționat doar 82.000.

Iată răspunsul: „În măsura în care nu s-a realizat achiziția, ne confruntăm cu o situație care nu e satisfăcătoare și trebuie rezolvată cât mai repede. Momentan, se lucrează la un scenariu prin care autoritățile locale vor achiziționa tablete și decontările se vor face de la guvern. Dacă nici asta nu funcționează, se va opta pentru achiziții pe loturi mici. Trebuie să fim realiști, dacă lucrurile sunt rezolvate în marea majoritate, guvernanții și autoritățile se pot concentra pe excepții”.

Lipsa manualului de Lb. Română pentru clasa a VIII-a: „Sunt nemulțumit, dar nu punctual asupra cuiva”

Despre faptul că elevii de clasa a VIII-a încep anul școlar fără manualul de limba română, în ciuda faptului că licitația afost lansată de Guvernul Orban încă din decembrie 2019, iar nici după 9 luni nu a fost acordat contractul, șeful statului a comentat: „Evident că sunt nemulțumit, dar nu punctual asupra cuiva, ci întregul sistem pare că nu funcționează. Uitați-vă la tot felul de achiziții care nu au putut fi făcute din cauza procedurilor birocratice, guvernul nu a putut cumpăra tablete. Cred că tot sistemul de achiziții trebuie reevaluat, cu un termen rezonabil de scurt. Nu încerc să iau partea cuiva, dar problema cu manualele este veșnică și am pretenția ca după alegeri să ne apucăm foarte serios de treabă, pentru a găsii proceduri corecte dar cu o finalizare într-un timp previzibil și util pentru a putea pune manualul pe masa elevului”.

El s-a referit la dificultățile întâmpinate la licitații, din cauza contestațiilor, dar a promis că PNL va rezolva problema, după alegerile parlamentare: „Sunt convins că după alegeri va exista un cadrul parlamentar cu care chiar putem să ne apucăm să rezolvăm aceste rămâneri în urmă sistemice create de PSD”.

Începerea școlii: „Nu voi participa la niciun fel de festivitate”

Preşedintele a anunțat că nu va participa la deschiderea anului şcolar, dar că va transmite un mesaj video pentru elevi şi profesori.

„După părerea mea, aceste festivităţi nu trebuie organizate în acest an. Sunt evenimente unde vine multă lume, este greu de ţinut oamenii la distanţă. (…) Nu voi participa la niciun fel de festivitate de început de an, dar voi avea un mesaj video pentru elevi şi pentru dascăli”, a declarat Klaus Iohannis.