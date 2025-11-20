Lista de medicamente compensate, completată cu 41 de molecule (OUG)

Guvernul a completat cu 41 de molecule, joi, printr-o Ordonanță de urgență (OUG), lista de medicamente compensate, care sunt destinate pacienţilor cu boli cardio şi cerebrovasculare, boli metabolice, oftalmologice, boli inflamatorii şi autoimune, boli rare, boli oncologice şi care au virusul HIV.

Totodată, au fost extinse indicaţiile pentru zece medicamente înscrise în această listă, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la finalul ședinței Executivului.

„Discutăm şi despre molecule inovative, care intră în listă şi au aprobare de cost-volum încă din anul 2022 şi aşteaptă compensarea. Discutăm şi despre molecule inovative, dar cu preţ mai mic, al căror preţ a scăzut datorită numărului de utilizatori care au beneficiat în România în ultima perioadă”, a declarat Rogobete.