MEC: Cursuri online sau suspendate în unități de învățământ din 15 județe, din cauza nămeților

Cursurile se vor desfășura online sau vor fi suspendate, joi, în mai multe unități de învățământ din 15 județe, din cauza vremii nefavorabile, informează Ministerul Educației și Cercetării.

În județul Bihor vor desfășura cursuri parțial online la Școala Gimnazială Nr. 11 din Oradea și Școala Gimnazială Nr. 1 Pocola.

Cursurile vor fi suspendate joi în județele Alba la Zlatna, Bacău la Școala Cornii de Sus – Tătărăști și Școala Gimnazială Ardeoani, Bistrița-Năsăud la Școala Gimnazială ‘Grigore Herinean’ din Galații Bistriței, la Școala Gimnazială Petri, la Școala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, Școala Gimnazială Șieu-Măgheruș și Iași la Școala Dobrovăț.

În județul Satu Mare se vor suspenda cursurile în comuna Pir, iar în comuna Beltiug – satele Ghișa și Sandra se vor desfășura activități online. Totodată, cursurile se vor suspenda în Gorj la Școala Gimnazială Godinești.

De asemenea, în Sibiu se vor suspenda cursurile la Școala Gimnazială Amnaș și Școala Gimnazială Bârghiș, iar în Argeș la Școala Mălureni, structura Tufanu, Școala gimnazială Stoenești și cea din satul Piatra.

În județul Cluj, șapte unități de învățământ preuniversitar vor avea activitatea educațională suspendată. Este vorba despre Școala Gimnazială Ploscoș, Școala Gimnazială Aluniș, Școala Primară Aiton, Școala Gimnazială Râșca, Școala Gimnazială Așchileu, Școala Gimnazială Măguri-Răcătău, Structura Muntele Rece, Școala Gimnazială Căianu, Grădinița cu program normal Vaida-Cămăraș. O unitate de învățământ preuniversitar va avea activitate online – Colegiul Național ‘Andrei Mureșanu’ Dej.

Ministerul Educației și Cercetării anunțase miercuri că vor fi suspendate, joi și vineri, cursurile cu prezență fizică în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj.

Este vorba despre Școala primară ‘General Berthelot’ și Școala gimnazială Răchitova din județul Hunedoara, Școala gimnazială Balta din județul Mehedinți și Școala gimnazială nr. 1 Marca, Școala primară Glod și Liceul Tehnologic ‘Mihai Viteazu’ din Zalău, județul Sălaj.

De asemenea, cursurile se vor desfășura online joi și vineri la Liceul Tehnologic ‘Radu Negru’ din Galați și doar joi la Grădinița ‘Sf. Stelian’, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 30 Galați.

În județul Prahova, Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești va avea cursuri online în perioada 8 – 16 ianuarie din cauza lucrărilor de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor.