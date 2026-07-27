Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7.805 de posturi, în urma analizei cerute de Bolojan

Ministerul Sănătății (MS) propune deblocarea a 7.805 de posturi, în urma analizei cerute de premierul interimar Ilie Bolojan și realizată împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe baza criteriilor solicitate.

Din total, 7.360 de posturi sunt pentru spitale din subordinea MS, a unităților administrativ teritoriale și spitalelor din alte rețele, iar 445,5 posturi pentru Serviciile de Ambulanță Județene (SAJ)’, potrivit unei postări pe Facebook.

Pentru spitale, repartizarea celor 7.360 de posturi este următoarea: 1.336 de medic; 2.923 de asistent medical; 2.823 pentru personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, etc); 278 pentru farmaciști, biologi, biochimiști și fizicieni medicali.

Ministerul Sănătății mai precizează că a deblocat integral posturile solicitate de Serviciile de Ambulanță Județene, de spitalele de psihiatrie și maximă siguranță, precum și de unitățile sanitare din sistemul penitenciar, având în vedere specificul activității și necesitatea asigurării continuității serviciilor medicale.

Spitalele care desfășoară activități medicale cu un grad mai ridicat de complexitate și care gestionează cazuri mai dificile au primit un număr mai mare de posturi, în timp ce unitățile cu activitate redusă au primit un număr de posturi adaptat nevoilor identificate, după aplicarea criteriilor.