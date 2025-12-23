Modificare de ultim moment în „Ordonanța-trenuleț”: Valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026

Modificare de ultim moment în „Ordonanța-trenuleț” aprobată, marți, de Guvernul Bolojan: valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026.

În proiectul actului normativ, această creștere fusese prorogată cu un an. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj pe Facebook în acest sens:

„Am revenit la masa discuțiilor cu date clare, cu impact bugetar calculat și cu o direcție echilibrată: un sistem eficient se construiește prin susținerea reală a ambulatoriului, nu prin amânări. Rezultatul este concret. Creșterea rămâne, termenul este stabilit, iar ambulatoriul primește predictibilitatea de care are nevoie pentru a funcționa corect”.