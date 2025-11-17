MS: Clinica stomatologică unde a murit fetița anesteziată a fost închisă și amendată cu 100.000 de lei

Clinica stomatologică unde a murit o fetiță de 2 ani, anesteziată total în timpul unei proceduri medicale, pe 13 noiembrie, a fost închisă și amendată cu 100.000 de lei, informează luni Ministerul Sănătăţii, în urma finalizării controlului de către Inspecţia Sanitară de Stat.

Raportul a fost trimis procurorilor de la Parchetul General. Atentie, urmează informaţii cu impact emoţional.

Inspectorii sanitari au descoperit mai multe neconformități administrative, inclusiv faptul că unele cabinete medicale aflate la parterul clădirii își desfășurau activitatea fără autorizație sanitară de funcționare.

Ministerul Sănătății susține că, având în vedere ancheta penală în curs, nu poate oferi informații suplimentare, atribuțiile sale în această etapă încheindu-se odată cu transmiterea documentelor către organele abilitate.

Pe de altă parte, ministrul Alexandru Rogobte nu a precizat dacă există protocoale stabilite de MS în privința procedurilor de anesteziere totală a copiilor în timpul procedurilor stomatologice.

Părinții fetiței spun că au fost anunțați de reprezentanții clinicii abia după o oră de la deces, când a fost chemată și ambulanța.