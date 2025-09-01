Pachetul 2: Bolojan și-a angajat răspunderea pe reforma în Sănătate: „Salariile mai mari și investițiile nu s-au reflectat în calitatea serviciilor medicale”

Premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pe Legea privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, a doua dintre cele 5 acte normative cuprinse în Pachetul 2 de reforme. (Vezi document la finalul articolului)

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista fără un sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient. Deși bugetele pentru Sănătate au crescut an de an și au crescut salariile, s-au făcut investiții, asta nu s-a reflectat îndeajuns în îmbunătățirea calității serviciilor medicale, iar problemele s-au acumulat. A venit vremea să facem ce trebuia în Sănătate. Proiectul aduce mai multă ordine în sistem, mai multă grijă pentru pacienți. Pacienții din zonele izolate vor avea acces mai ușor la asistență medicală. Se schimbă sistemul prin care se face accesul la medicamente inovative”, a declarat Bolojan.

„Pentru a asigura un management profesionist în spitale, contractele vor fi pe bază de indicatori de performanță, evaluarea se va face transparent și se elimină numirile fără concurs. Crește responsabilitatea managerilor și a șefilor de secție. Se introduc sancțiuni clare și mecanisme pentru recuperarea sumelor pentru servicii fictive, practică prin care s-au sifonat uneori bani de la buget. Crește ponderea plăților pe servicii medicale și scade ponderea influențelor salariale ca mecanism de plată. Astfel, spitalele publice vor fi încurajate să-și dezvolte activitatea pe baza nevoii reale de servicii de sănătate către populație. Vom consolida rețeaua publică prin introducerea categoriei spitale de importanță strategică. Aceasta va ajuta la prioritizarea investițiilor și dotărilor pentru unități vitale în gestionarea crizelor medicale. În același timp, responsabilizăm și spitalele private. Acestea vor fi obligate să suporte costurile dacă pacientul este externat nejustificat și reinternat într-un spital public în 48 de ore pentru aceeași patologie”, a detaliat premierul.

Prin procedura angajării răspunderii în Parlament, legile sunt adoptate fără a mai fi dezbăture și votate. Totuși, ele pot fi atacate la Curtea Constituțională – lucru pe care l-a anunțat deja opoziția (AUR, SOS, POT).

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)