Parlament: Comisiile juridice au dat raport de respingere proiectului de lege privind pensiilor magistraților, pus în acord cu decizia CCR

Comisiile juridice ale Parlamentului au dat raport de respingere proiectului de lege privind pensiilor magistraților, pus în acord cu decizia Curții Constituționale (CCR).

Raportul va fi supus votului în plenul Parlamentului, tot miercuri, în ședința comună.

Este vorba despre proiectul pe care și-a angajat răspunderea premierul Ilie bolojan și pe care Curtea l-a declarat neconstituțional pentru că nu avea avizul consultativ al CSM.

Părerile senatorilor și deputaților din comisiile juridice reunite au fost diferite.

Bogdan Ciucă, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților: „Proiectul de lege a fost declarat neconstituțional în ansamblul său de către Curte, pe cale de consecință noi nu putem remedia textul, fiind în ansamblul său declarat neconstituțional. Dacă era un singur text declarat neconstituțional aveam la dispoziție 45 de zile de a remedia textul. (…) Dar, fiind declarat în ansamblul său, singura procedură pe care o avem la îndemână este să dăm un raport de respingere, ca urmare a deciziei CCR”.

Senatorul AUR Corneliu Negru: „Această lege a trecut prin procedura asumării răspunderii, acum suntem în procedură normală, ar trebui să urmeze aceeași cale ca și cea de aprobare. Am citit decizia CCR cu atenție și îngrijorare și am observat că Curtea ne și impune încetarea de drept, încetarea de drept putea fi constatată și de Birourile permanente reunite având în vedere procedura asumării răspunderii. În opinia mea, Curtea prin această decizie încalcă suveranitatea poporului. (…) Acum suntem în situația în care un grup exercită suveranitatea poporului fără a avea aceast drept prevăzut din Constituție”.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu: „CCR nu poate să respingă o lege. Curtea identifică și stabilește dacă o lege e sau nu constituțională. În baza deciziei Curții, dăm un raport de respingere”.