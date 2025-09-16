Peste 4.840 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID; 16 decese (INSP)

În perioada 8 – 14 septembrie au fost înregistrate 4.846 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), în scădere cu 5,6% față de săptămâna precedentă, a informat, marți, Institutul Național de Sănătate Publică.

Un număr de 1.155 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate 16 decese la persoane infectate cu COVID, 14 dintre acestea prezentând comorbidități.

În aceeași perioadă, au fost efectuate 435 de teste RT-PCR și 14.000 teste rapide antigenice.

Rata pozitivității a fost de 33,6%, în scădere cu 1% față de săptămâna anterioară.