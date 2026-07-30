Platforma e-Sănătatea Mea, disponibilă din 1 septembrie. Pacientul devine utilizator direct al sistemului digital de sănătate

Platforma e-Sănătatea Mea va fi disponibilă începând cu 1 septembrie, dată de la care pacientul devine utilizator direct al sistemului digital de sănătate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a prezentat joi, în cadrul unui dialog cu specialiști ai comunității medicale, farmaceutice și asociațiilor de pacienți principalele funcționalități ale platformei naționale.

Platforma va reuni, într-un singur loc, programările online la furnizorii aflați în contract cu CNAS, istoricul consultațiilor, investigațiilor, internărilor și rețetelor compensate, formularele medicale digitale, statutul de asigurat, precum și informații privind serviciile și sumele decontate în numele pacientului.

Autentificarea se va putea realiza prin ROeID sau prin intermediul unui furnizor aflat în relație contractuală cu CNAS.

Traseu digital integrat pentru pacienți și medici

Platforma este concepută astfel încât să funcționeze împreună cu programele informatice deja utilizate de cabinete și spitale, fără ca acestea să fie nevoite să își schimbe aplicațiile sau modul de lucru. În același timp, accesul pacienților la istoricul serviciilor decontate va contribui la creșterea transparenței și la identificarea eventualelor raportări sau decontări nejustificate.

Platforma nu înlocuiește modalitățile existente de acces la servicii medicale, ci le completează și va continua să fie dezvoltată progresiv, pe baza feedbackului primit de la pacienți și profesioniștii din sănătate.

Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Platforma e-Sănătatea Mea marchează cea mai importantă transformare digitală a relației dintre pacient și sistemul de sănătate din ultimii 20 de ani. Dacă până acum infrastructura informatică a CNAS era construită pentru aproximativ 6.000 de furnizori de servicii medicale, de la 1 septembrie facem trecerea către un sistem centrat pe pacient, destinat celor aproape 20 de milioane de potențiali utilizatori. Pentru prima dată, fiecare pacient va avea acces, într-un singur loc, la propriul portofel digital de sănătate, unde își va putea face programări online, consulta istoricul serviciilor medicale și al rețetelor, accesa formularele medicale digitale și verifica drepturile și serviciile decontate de CNAS”.

Digitalizarea – instrument pentru prevenție și educație

Reprezentanții CNAS au arătat că platforma este concepută ca o infrastructură care va putea fi extinsă cu funcționalități dedicate prevenției, inclusiv notificări și alerte personalizate pentru analize periodice, programe de screening sau vaccinări recomandate.

Participanții au evidențiat că astfel de instrumente pot sprijini pacienții să își gestioneze mai activ starea de sănătate și să faciliteze accesul la servicii preventive, contribuind, în timp, la reducerea diagnosticelor întârziate și la creșterea acoperirii vaccinale.

La dezbaterea organizată de CES Bucharest au participat conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan – președintele CNAS, conf. univ. dr. Beatrice Mahler – Colegiul Medicilor din România; conf. univ. dr. Ștefan Sebastian Busnatu – prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București; Laurențiu Trocan – director general RASIROM; dr. Gheorghe Carp – managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor.

Totodată, au fost prezenți reprezentanți ai ambulatoriilor de specialitate, ai asociațiilor profesionale și de pacienți, furnizorilor de servicii medicale și reprezentanți ai industriei.