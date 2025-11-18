POLIJobs 2025 – două zile pentru studenți, spre o carieră de succes

Pe 18 și 19 noiembrie are loc cea de a VIII-a ediție a POLIJobs, cel mai mare târg de cariere din domeniul ingineriei.

Evenimentul este organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Studenții își pot încărca CV-ul pe cariere.upb.ro să își găsească locul în echipa potrivită.

„În contextul digitalizării și tehnologizării societăților moderne, este mai evident ca niciodată că ingineria reprezintă una dintre meseriile viitorului. În cadrul POLIJobs, zeci de companii își lansează ofertele de angajare și le prezintă viitorilor ingineri beneficiile și cerințele unui loc de muncă asociat profesiilor tehnice”, se menționează într-un comunicat al organizatorilor.

Evenimentul facilitează întâlnirea dintre companiile de top și cei mai străluciți studenți și absolvenți, oferindu-le oportunități de carieră ofertante. Companiile interesate își expun ofertele de angajare și au șansa de a cunoaște cei mai bine pregătiți ingineri și viitori ingineri din România.

Carieră Feroviară în România (CFiR) va fi prezentă, pentru al patrulea an consecutiv, la POLIJobs și organizează Standul Carierei Feroviare. Este un spațiu dedicat promovării oportunităților de carieră din domeniul feroviar și al transportului urban pe șină, unde vor fi prezente companiile Sixense România și voestalpine Railway Systems România.