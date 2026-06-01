Prima zi de concediu medical li se plătește din nou bolnavior cronici, oncologici și mamelor cu sarcini patologice

Începând de la 1 iunie, prima zi de concediu medical se plătește din nou pentru bolnavii cronici, oncologici și mamele cu sarcini patologice.

Aceasta, după ce Parlamentul a adoptat un amendament în acest sens, iar președintele a promulgat legea. Modificarea, care vizează corectarea unei inechități sociale, asigură plata integrală a concediilor medicale pentru categoriile vulnerabile.

Noua prevedere lise aplică pacienților din programele naționale, celor cu afecțiuni grave, concediilor de maternitate și celor spitalizați.