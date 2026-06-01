Close Menu

    Prima zi de concediu medical li se plătește din nou bolnavior cronici, oncologici și mamelor cu sarcini patologice

    By Educatie & Sanatate

    Începând de la 1 iunie, prima zi de concediu medical se plătește din nou pentru bolnavii cronici, oncologici și mamele cu sarcini patologice.

    Aceasta, după ce Parlamentul a adoptat un amendament în acest sens, iar președintele a promulgat legea. Modificarea, care vizează corectarea unei inechități sociale, asigură plata integrală a concediilor medicale pentru categoriile vulnerabile.

    Guvernul Ciolacu a impus pe furiș impozit de 10% pe concediul medical și lăuzie

    Noua prevedere lise aplică pacienților din programele naționale, celor cu afecțiuni grave, concediilor de maternitate și celor spitalizați.

    Share.

    Articole similare

    Add A Comment
    Leave A Reply

    © 2026 Secunda Publishing. Designed by Acronim Solutions.