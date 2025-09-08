Profesorii protestează în prima zi de școală: Marș prin centrul Capitalei, până la Cotroceni; întâlnire cu președintele Nicușor Dan

Circa 20.000 de profesori din București și aduși de sindicate cu autocarele din mai multe județe protestează luni, în prima zi de școală, nemulțumiți de schimbările din Educație: majorarea cu 2 ore anormei profesorilor, creșterea numărului de elevi în clase, comasarea unor unități școlare și înghețarea salariilor.

Manifestanții au pichetat sediul Guvernului, în jurul orei 12.00, iar apoi au pornit în marș spre Palatul Cotroceni, unde se vor întâlni cu președintele Nicușor Dan, care și-a dus fiica la școală, însoțit de fiul cel mic. „Dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. Dar a fost un efort pe mai multe direcţii de a reduce deficitul. Ăsta a fost efortul pe educaţie şi el trebuia început mai devreme”, a spus el.

Șeful statului a explicat că nu a fost prezent în mod oficial la o ceremonie de începere a anului şcolar deoarece „există această tensiune, sunt nişte revendicări ale profesorilor şi n-am vrut să sfidez”.

Festivitățile de început de an școlar au fost anulate în multe unități școlare. Ca și în alți ani, unele școli sunt în reparații, astfel că elevii vor învăța în containere.

Sindicaliştii amenință cu greva generală, după ce au început seria de proteste în urmă cu o lună.