Proiect: 33 de medicamente noi, pe lista de compensate și gratuite

Încă 33 de medicamente vor fi trecute pe lista de compensate și gratuite, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătății, după cele 41 de molecule introduse în septembrie anul trecut.

Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în oncologie va intra pe listă un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.

În același timp, se va asigura acces la tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice.