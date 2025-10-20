Proiect de ordin MEC privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat în consultare publică, luni, Proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare – olimpiade și concursuri școlare.

Totodată, proiectul de ordin cuprinde Regulamentul specific de întocmire a calendarelor de proiecte de educație extrașcolară.

În ceea ce privește organizarea și desfășurarea competițiilor școlare – olimpiade și concursuri școlare -, a fost introdusă explicit posibilitatea pentru elevi de a participa la o clasă superioară celei în care sunt înscriși în anul școlar în care se desfășoară competiția, în interiorul aceluiași ciclu de învățământ (gimnazial/liceal).

Proiectul prevede că nu este permisă participarea la o clasă inferioară celei în care elevii sunt înscriși în anul școlar în care se desfășoară competiția.

Totodată, pentru egalitate de șanse, a fost introdusă posibilitatea ca elevii cuprinși într-o formă de școlarizare aflați în spital sau la domiciliu să poată susține probele etapelor olimpiadelor școlare, cu excepția probelor practice, în spital sau la domiciliu, cu aprobarea comisiei responsabile de organizarea etapei respective a competiției școlare.

„A fost introdusă posibilitatea ca, în funcție de precizările din regulamentul specific, olimpiadele școlare să se poată desfășura și în format online. Modalitatea de organizare (fizic/online) va fi prevăzută în regulamentul fiecărei competiții”, informează Ministerul Educației.

De asemenea, a fost introdusă prevederea că evaluarea lucrărilor la probele scrise se poate face digitalizat.

Astfel, modalitatea de evaluare a lucrărilor (fizic/digitalizat) va fi menționată în regulamentul specific al fiecărei competiții. În cazul în care evaluarea lucrărilor din cadrul unei competiții școlare se realizează în format digital, pe o platformă dedicată în acest sens de către Ministerul Educației și Cercetării, Comisia națională de coordonare a competițiilor școlare stabilește, prin procedură, activitățile specifice.

Punctajul minim propus pentru calificare la etapa națională este 60% din punctajul maxim posibil de obținut la etapa județeană, față de 40%, în prezent.

„În perspectiva evaluării digitalizate a probelor scrise, la toate etapele olimpiadelor școlare, indiferent de disciplină, rezultatele sunt apreciate prin punctaje de la 0 la 100, conform baremelor. Nu sunt modificări în ceea ce privește numărul de locuri pentru calificarea la etapa națională”, precizează MEC.

Totodată, principala modificare în ceea ce privește Regulamentul specific de întocmire a calendarelor de proiecte de educație extrașcolară se referă la Categoria „Proiecte regionale”, care a fost asimilată categoriei „Proiecte interjudețene”, prin urmare, în proiectul supus consultării publice categoriile de proiecte de educație extrașcolară sunt naționale, interjudețene, județene/ale municipiului București.