Proiectul Legii salarizării scoate în stradă cadre medicale. Amenințări cu greva generală, din 28 iulie

Proiectul Legii salarizării bugetarilor a scos în stradă timp de două ore, luni, cadre medicale din aprape 500 de spitale, potrivit sindicatelor, care amenință cu greva generală începând de săptămâna viitoare, 28 iulie.

Grea de avertisment a avut loc între orele 9:00-11:00.

„Solicităm organizarea, în regim de urgență, a consultărilor pentru discutarea și amendarea proiectului legii salarizării, astfel încât acesta să respecte principiile echității, să corecteze veniturile salariaților și să răspundă realităților din sistemul public de sănătate și de asistență socială. Rămânem deschiși dialogului, însă dialogul presupune respect reciproc și disponibilitatea reală de a construi soluții. În lipsa acestuia, următoarea etapă poate însemna oprirea întregului sistem public de sănătate și asistență socială”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației SANITAS din România.