Protestul continuă. Simularea Bacalaureatului (2026) la proba obligatorie a profilului, boicotată de profesori în 59 de licee

Simularea probei obligatorii a profilului la Bacalaureat a fost boicotată de profesori în 59 de licee, marți, cu este 6.400 de elevi de clasa a XII-a, reprezentând 4,13% din totalul celor care vor susține examenul în vară.

Astfel, protestul profesorilor a continuat, după ce, luni, aceleași 59 de unități de învățământ nu au organiat simularea la Limba Română.

Simularea s-a desfășurat în 1.368 de unități de învățământ, care reprezintă 95.87% din totalul celor care organizează acest examen.

Marți, au fost prezenți, potrivit datelor transmise de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 15:00), peste 113.100 elevi, anunță Ministerul Educației.

Au absentat, din unitățile de învățământ care au organizat simularea, peste 24.600 de elevi de clasa a XII-a.

Șase elevi au fost eliminați, în urma unor tentative de fraudă.

Calendarul următoarelor probe:

25 martie 2026: proba E)d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării;

26 martie 2026: proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă.

Comunicarea rezultatelor (în mod individual) este programată în data de 3 aprilie.

Subiectele și baremele de evaluare au fost publicate la ora 15:00 în secțiunea Simulare BAC XII a paginii web dedicate.