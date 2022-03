Rafila: Un val şase al pandemiei de COVID nu cred că se va întâmpla înainte de toamnă

Un viitor „val şase” al pandemiei de COVID-19 „poate fi luat în calcul sau se poate discuta despr el doar din toamnă, mai puţin în această primăvară”, a declarat, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila crede că acesta “.

Încă nu se poate discuta despre acest lucru, deoarece ar presupune existența unei alte tulpini:

„Dar monitorizăm lucrurile îndeaproape, încât să vedem ce se întâmplă, dar nu putem discuta de un val şase, putem discuta cel mult de o stabilizare a numărului de cazuri din valul cinci, nu discutăm despre un val şase. Un val şase presupune o altă tulpină care circulă şi care se transmite susţinut în comunitate, iar lucrul acesta nu cred că se va întâmpla înainte de această toamnă, poate nici în toamnă nu se va întâmpla, aşa că nu cred că trebuie să îngrijorăm populaţia în mod inutil”.

Ministrul a ținut să precizeze, într-o conferință de presă, că el ar fi vrut o renunțare la restricțiile sanitare să se facă etapizat.

Rafia a arătat că „nu este nici un fel de cedare şi nici un fel de schimbare de opinie” inclusiv în privința renunţării la introducerea certificatului verde, despre care s-a bătut cu pumnii-n piept înainte de a fi numit ministru.

„Sigur că sunt critici din partea unor oameni care de multe ori au fost, îmi pare rău să spun acest lucru, nu intru în polemică cu nimeni, dar au fost inconsecvenţi şi incorecţi în timpul mandatului lor. Eu vreau să vă spun că, în ceea ce priveşte utilizarea certificatului profesional, certificatului verde, noi chiar am făcut un act normativ care a fost dezbătut în ceea ce priveşte utilizarea acestuia. Faptul că Parlamentul României, care trebuia să-l voteze, nu l-a votat, este o altă discuţie. Al doilea punct, legat de această decizie pe care a luat-o Guvernul, de a nu prelungi starea de alertă, vă daţi seama că atât timp cât sunt membru al acestui Guvern nu pot să am o opinie contrară. Noi am avut o propunere legată de ridicarea în etape a acestor restricţii. S-a preferat o altă variantă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne facem datoria în continuare ca şi medici şi să încercăm să protejăm cât mai bine populaţia, în condiţiile care au fost decise la nivelul coaliţiei de guvernare”, a argumentat Alexandru Rafila.

În ultimele 24 de ore au fost raportate 4.854 de cazuri noi de COVID-19, în urma prelucrării a peste 44.000 de teste, potrivit datelor centralizate de Ministerul Sănătăţii.

În aceeași perioadă, s-au înregistrat 69 de decese la persoane infectate, 60 fiind nevaccinate.

În prezent sunt 542 de bolnavi cu coronavirus internați al ATI.