Rezultate Bacalaureat 2026, înainte de contestații: 74,8% rată de promovare. Doar 45 de medii de 10

Rezultatele la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an, înainte de contestații, relevă o rată de promovare de 74,8%, potrivit datelor publicate, marți, de Ministerul Educației.

Anul trecut, s-a înregistrat o rată de promovare de 74,3%.

Potrivit datelor centralizate, 94.345 de candidați au promovat examenul, din totalul celor 126.169 de absolvenți prezenți. Dintre aceștia, 90.263 provin din promoția curentă, iar 4.082 din promoțiile anterioare.

Rata de promovare pentru absolvenții din promoția 2026 este de 79,7%, în timp ce pentru candidații din seriile anterioare procentul este de 31,7%.

Un număr de 45 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10, iar cei mai mulți absolvenți – 16.217 – au obținut medii cuprinse între 9,00 și 9,49.

La probele scrise au fost înregistrate:

454 de note de 10 la Limba și literatura română;

la Limba și literatura română; 34 de note de 10 la Limba și literatura maternă;

la Limba și literatura maternă; 3.548 de note de 10 la proba obligatorie a profilului (2.289 la Matematică și 1.259 la Istorie);

la proba obligatorie a profilului (2.289 la Matematică și 1.259 la Istorie); 3.158 de note de 10 la proba la alegere a profilului și specializării, cele mai multe fiind obținute la disciplina Logică și argumentare.

De asemenea, 4.685 de candidați au absentat, iar 67 au fost eliminați din examen.

Contestațiile pot fi depuse în data de 7 iulie, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie. În același interval, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor, însă depunerea unei contestații nu este condiționată de această procedură.

Ministerul Educației precizează că nota obținută în urma soluționării contestației poate fi modificată atât în sensul creșterii, cât și al scăderii față de nota inițială.

Rezultatele sunt afișate în format anonimizat, pe baza codurilor individuale atribuite fiecărui candidat.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate în 13 iulie 2026.

Pentru promovarea examenului de bacalaureat, candidații trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor, să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de cel puțin 6 la probele scrise.