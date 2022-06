Rezultate Evaluarea Națională 2022. Cîmpeanu: „Numărul mediilor peste 5 este la un maxim absolut”

Rezultate a Evaluarea Națională din acest an sunt, înainte de depunera contestațiilor (unde mai cresc cu câteva procente), cele mai bune din ultimul deceniu, potrivit ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, care și-a adus numai laude.

„Numărul mediilor peste 5 este o maximă absolută în raport cu ultimii 10 ani – 82,3%, adică 122.166 elevi care au luat medii peste 5 anul acesta, înainte de contestaţii. Anul trecut am avut 76,8%, deci cu 5,5% mai puţin”, a spus Cîmpeanu, joi, într-o conferinţă de presă.

Totodată, procentul notelor peste 5 la proba de Matematică a fost cu 10% mai mare faţă de rezultatele înregistrate anul trecut, în timp ce la Limba română creşterea a fost până în 2%.

Pe judeţe, cea mai mică pondere a notelor peste 5 a avut-o Teleorman, 71,8%.

„Cea mai mare au avut-o Clujul – 92,7%, Bucureştiul – 91,6%, Brăila – 91%; acestea sunt cele trei judeţe care au avut peste 90% ponderea mediilor peste 5. Oricum, toate au fost peste 70%. (…) Am avut 60% elevi din mediul urban şi 40% elevi din mediul rural. Din păcate, se confirmă slaba calitate a educaţiei în mediul rural. Rămâne principala problemă. În mediul rural, am avut medii sub 5 de trei ori mai multe decât în mediul urban”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Despre participarea la examen, ministrul a menţionat că s-au înscris 155.568 de candidaţi, numărul fiind mai mare decât cel al candidaţilor înscrişi în anii 2016-2019 şi 2021.

„Este cu 24.000 mai mare decât numărul candidaţilor înscrişi anul trecut. Am avut prezenţi 144.494 candidaţi, cu 25.000 mai mult decât candidaţi prezenţi anul trecut. De asemenea, mai mulţi decât în anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi 2021. Procentual, am avut o prezenţă de 95,5% în raport cu cei înscrişi”.

Cîmpeanu. i-a lăudat pe cei de la Centrul Naţional de Evaluare: „Colegii de la Centrul Naţional de Evaluare, în urma unei munci pe care o apreciez, au reuşit să calibreze foarte corect subiectele, astfel încât să fie adaptate perioadei pe care au traversat-o. Subiectele au fost extrem de bine formulate (…) Evaluarea naţională a fost organizată anul acesta mai bine decât anul trecut şi nu mă refer la alţi ani şi mă refer la un an când tot eu am fost ministru şi Evaluarea naţională s-a organizat mult mai bine decât anul trecut. Le mulţumesc preşedinţilor de comisii pentru că au fost mult mai puţine incidente”.