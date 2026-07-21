Rezultate examen definitivat 2026: Rată de promovare 70,94% – înainte de contestaţii

Rata de promovare a examenului de definitivare în învăţământul preuniversitar este de 70,94% înainte de contestaţii, în creştere semnificativă faţă de anul trecut (65,36%), potrivit unui comunicat transmis, marți, de Ministerul Educației.

Notele la proba scrise au o pondere de 70% în media de promovare, dar pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele examenului.

Candidaţii pot depune contestaţii, la centrele de examen, marţi până la ora 20:00 şi miercuri până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise şi prin e-mail, utilizându-se adresele de poştă electronică afişate în centrele de examen în ziua susţinerii probei scrise.

Au fost prezenţi 9.269 de candidaţi (96,4% din totalul celor 9.615 candidaţi cu drept de participare), care au susţinut proba scrisă la 106 discipline în 42 de centre de examen, organizate la nivel naţional (câte un centru/judeţ).

Dintre aceştia, 318 candidaţi (3,43%) s-au retras, 3 candidaţi au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă, iar lucrările a 9 candidaţi au fost anulate în centrele de evaluare pentru nerespectarea prevederilor metodologice în materie de redactare (semne distinctive).

„Drept urmare, au intrat în proces de evaluare lucrările a 8.948 de candidaţi. Dintre acestea, 6.673 de lucrări au primit note cuprinse între 7 şi 10 (417 candidaţi s-au situat pe segmentul de note 9,50 – 9,99 şi lucrările a 40 de candidaţi au fost notate cu 10). 463 de candidaţi au primit note sub 5.

„În virtutea acestor rezultate, 6.345 de cadre didactice au promovat examenul şi, implicit, au obţinut definitivarea în învăţământ (dintre acestea, 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10). Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar”, se arată în comunicat.

Conform metodologiei, au dreptul să susţină proba scrisă doar candidaţii care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologie: stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an; calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs; cel puţin media 8 a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe pagina web dedicată în data de 27 iulie şi vor fi validate prin ordin de ministru în perioada 30 iulie – 18 august.