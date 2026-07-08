Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, după soluționarea contestațiilor, au fost publicate miercuri. Repartizarea computerizată la liceu este programată pentru 22 iulie.

Ministerul Educației și Cercetării informează că ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) se situează la 79,1%, în creștere cu 0,1% față de rezultatele inițiale (79%).

În urma rezolvării contestațiilor la Evaluarea Națională, au crescut notele pentru 8.696 de lucrări, iar pentru 4.265 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere. Pentru 1.215 lucrări, notele au rămas nemodificate.

La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,86% dintre lucrările reevaluate, diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 417 dintre lucrări, nota inițială nu a fost modificată.

Au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor, defalcate astfel: Limba și literatura română – 26.889; Limba și literatura maternă – 970; Matematică – 20.612.

În urma acestui proces, au fost depuse 14.176 de contestații (4,79% din numărul total de lucrări), număr ce marchează o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul de lucrări).

Pe discipline, contestațiile au următoarea distribuție: 8.981 de contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura română (11.354 în anul 2025); 307 contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura maternă (355 în anul 2025); 4.888 de contestații pentru lucrări la proba de Matematică (7.392 în anul 2025).

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Rezultatele sunt afișate/publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).