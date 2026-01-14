Rogobete: „Construim o rețea națională de asistenți medicali ATI, care devin formatori”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat miercuri un nou program de formare și evaluare constantă pentru personalul medical din ATI, finanțat din PNRR.

„Pentru controlul infecțiilor nosocomiale avem nevoie de măsuri concrete (…). Am modificat ordinul de funcționare a secțiilor ATI, introducând în structura de personal epidemiolog propriu secției ATI și asistent medical responsabil cu controlul infecțiilor; astăzi, am semnat un nou program de formare și evaluare constantă pentru personalul medical, finanțat din PNRR. Programul Național de formare de formatori pentru asistenții medicali din ATI. (…) Construim o rețea națională de asistenți medicali ATI, care devin formatori pentru alți colegi”, a scris Rogobete pe Facebook.