Rogobete croiește „gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență, plătite diferențiat”

Veste proastă pentru cei 70% dintre medicii de la Spitalul Județean Constanța care nu fac gărzi „din motive medicale”: ministrul Sănătății, Alexandru Robogete a trimis Corpul de control în inspecție și a anunțat că lucrează la reformarea sistemului de gărzi.

Începând de săptămâna viitoare, împreună cu sindicatele și societățile profesionale, vor fi stabilite soluții concrete: gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență, plătite diferențiat, în funcție de responsabilitate și nivelul real de solicitare.

Mesajul postat pe Facebook de ministrul Rogobete:

„De câteva luni mă preocupă constant o problemă majoră din sistemul de sănătate: sistemul de gărzi.

Nu este o disfuncție apărută recent, ci una nerezolvată de ani de zile, tratată adesea superficial, fără a corecta problema de fond – echitatea și sustenabilitatea.

Sistemul de gărzi trebuie reformat, regândit și adaptat realităților din spitale. Nu împotriva personalului medical, ci pentru personalul medical. Vorbesc despre toți profesioniștii din sănătate: medici, asistenți, farmaciști, biologi, chimiști, infirmieri și personal auxiliar – oameni de bună-credință, care duc zilnic greul sistemului. În special cei care aleg sa respecte programul de lucru de la spitalul public!

Împreună cu sindicatele și societățile profesionale lucrăm deja la soluții concrete: împărțirea gărzilor în gărzi la domiciliu, gărzi de monitorizare și gărzi de urgență, plătite diferențiat, în funcție de responsabilitate și nivelul real de solicitare.

Este însă evident un lucru: în spitalele de urgență, pentru anumite specialități, este nevoie de introducerea gărzilor de 12 ore, cel puțin într-o primă etapă. Sunt din ce în ce mai convins că acest pas este necesar pentru protejarea personalului medical și pentru siguranța pacienților.

Am cerut echipei din Ministerul Sănătății, sindicatelor și societăților profesionale ca, săptămâna viitoare, să ne așezăm la aceeași masă și să punem pe hârtie o modificare legislativă clară, care să permită introducerea acestui sistem, inițial în spitalele de urgență, acolo unde presiunea este maximă și unde numărul de pacienți este foarte mare.

Este o obligație profesională, dar și una umană. Să protejăm personalul medical, pentru că fără oameni nu există sistem. Iar fără un personal medical protejat, nici pacienții nu pot fi în siguranță.

Vă rog să privim acest demers cu echilibru, cu viziune și cu strategie. Sistemul de sănătate trebuie adaptat realităților de astăzi. Crize vor mai apărea, dar responsabilitatea noastră este să le depășim inteligent și să construim soluții care să facă bine oamenilor din sistem și pacienților”.