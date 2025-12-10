România Zboară Departe: 50.000 de euro, pentru tinerii performanți

Vola.ro și The Social Incubator au oferit, prin programul „România Zboară Departe”, 50.000 de euro tinerilor care performează în domenii unde finanțarea este limitată sau inexistentă.

În doar câteva zile de la anunț, zeci de înscrieri au fost trimise către Asociația The Social Incubator. Multe dintre ele ajungând prin intermediul creatorilor de conținut, sportivilor și personalităților publice care au dus mesajul mai departe către comunitățile lor.

Tinerii înscriși activează într-o varietate de domenii: de la downhill, motocross și floretă, la robotică, fizică, balet, canto, clarinet, pian sau jiu-jitsu. În spatele fiecărei înscrieri se află o poveste de determinare, dar și obstacole financiare care pot bloca evoluția unui talent, indiferent de domeniu.

Unul dintre beneficiarii programului este Aris Gabriel Voicu, primul surfer român din istorie calificat să concureze la Campionatul Mondial de Surf Juniori. Aris practică surf de la 10 ani, iar munca și dedicarea i-au adus calificarea la competiția mondială de la Punta Rocas, Peru, un moment istoric atât pentru el, cât și pentru România.

Sprijinul oferit prin „România Zboară Departe” a acoperit costurile esențiale ale participării, permițându-i să își reprezinte țara pe scena internațională și să inspire alți tineri să își urmeze pasiunea.

Un alt exemplu este Alexandru Jicu, elev olimpic multiplu medaliat cu Aur la Balcaniada de Fizică, Olimpiada Internațională de Științe și Olimpiada Internațională de Chimie Aplicată. El se pregătește pentru finala NEO Science Olympiad din SUA, unde sprijinul financiar îi permite să acceseze pregătire avansată și resurse necesare pentru nivelul internațional la care concurează.

„Aceste două exemple ilustrează tipul de tineri pentru care a fost creat programul. Toți cei 20 de beneficiari merită mențiuni și susținere din partea publicului. Selecția și evaluarea au fost realizate alături de The Social Incubator, organizație cu expertiză în proiecte educaționale și sociale dedicate tinerilor”, se arată în comunicat.

Sprijinul financiar adaptat fiecărei situații a fost deja transferat către beneficiari.

„Abia după ce am lansat România Zboară Departe și am văzut câte înscrieri am primit într-un timp atât de scurt ne-am dat seama cât de mare este, de fapt, nevoia. Există tineri excepționali care muncesc enorm, dar se pot pierde pe drumul către performanță fără sprijinul necesar.

Suntem bucuroși că am reușit să ajutăm o parte dintre ei și ne propunem să creștem programul în 2026, astfel încât tot mai mulți români să le poată urmări evoluția și să aleagă, la rândul lor, să îi susțină”, a declarat Claudia Tocilă, inițiatorul proiectului, director marketing Vola.ro.

„Ne bucurăm să fim aproape de tinerii care au nevoie de sprijin și să le oferim resursele necesare pentru a-și urma drumul și a face performanță. Credem că fiecare pas pe care îl facem împreună contează, iar acest program arată ce putem realiza prin colaborare și încredere reciprocă”, spune Adriana Preda, fondator The Social Incubator