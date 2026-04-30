S-a lansat Alianța pentru Învățământ Dual – parteneriat între business, educație și instituții

La București s-a lansat, joi, Alianța pentru Învățământ Dual România, informează Camera de Comerț Elveția–România (CCE-R), într-un comunicat transmis redacției. Este o platformă națională de dialog și cooperare, cu obiectivul de a sprijini implementarea coerentă a educației dualecare să servească interesul elevului.

În plus, Alianța susține un sistem de educație conectat direct la cerințele economiei reale, prin formarea noilor generații de profesioniști, creșterea competitivității României și atragerea investițiilor prin dezvoltarea capitalului uman calificat

Alianța a fost constituită prin efortul comun al unui nucleu de parteneri fondatori:

• Secția Comercială a Ambasadei Austriei (ADVANTAGE Austria), Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Camera de Comerț Belgio-Luxemburgheză-Româno-Moldovenească (BEROCC), Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER), Camera de Comerț Italiană în România (CCIpR), Camera de Comerț Elveția–România (CCE-R), Camera de Comerț Olandeză în România (NRCC)

• Asociația Fit For Future Sighișoara, Clubul Economic German Banat (DWC), Confederația Patronală Concordia, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), IMM România

• UNICEF România, Organizația KOLPING România, WorldSkills România

• Asociația GO-AHEAD, Asociația HAND ACROSS România, Centrul Român de Politici Europene (CRPE), Consiliul Național al Elevilor, Federația Națională a Părinților ProEDU.

Camera de Comerț Elveția–România, în calitate de inițiator al acestei Alianțe, promovează convingerea că dezvoltarea capitalului uman calificat necesită colaborarea directă între mediul educațional, mediul deafaceri, societate civilă și autorități.

Adriana Cioca, președinta CCE-R, a declarat: „Această Alianță reprezintă rezultatul unui efort colectiv remarcabil, construit împreună cu parteneri care împărtășesc aceeași viziune. Aceea de a oferi României un sistem de educație duală puternic, modern și conectat la realitățile economice. Mulțumim tuturor fondatorilor semnatari pentru asumarea acestui proiect strategic. Doarîmpreună putem construi forța de muncă de care România are nevoie.”

H.E. Massimo Baggi, ambasadorul Confederației Elvețiene în România, a subliniat: „Modelul elvețian de educație duală demonstrează de decenii că parteneriatul strâns dintre mediul privat, instituțiile educaționale și autorităț iconduce la o forță de muncă competitivă, adaptată economiei moderne.

Elveția susține activ dezvoltarea acestui sistem în România, inclusiv prin cea de-a doua contribuție elvețiană, care alocă resurse importante pentru consolidarea si promovarea învățământului dual. Investiția în competențe înseamnă investiție directă înoameni și în prosperitateape termen lung a unei țări.”

Prin participarea în calitate de membru fondator al Alianței, Camera de Comerț Elveția–România transmite un mesaj clar: educația duală nu este doar o prioritate educațională, ci o investiție strategică în viitorul economic și social al României.

Această platformă incluzivă de dialog și cooperare marchează începutul unei colaborări pe termen lung, bazate pe expertiză, responsabilitate și angajament comun, în interesul tinerilor și beneficiul companiilor și societății românești.

„Porțile Alianței sunt deschise tuturoror ganizațiilor interesate să adere la scopul și obiectivele sale”, se mai arată în comunicat.