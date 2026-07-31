Sanitas a suspendat greva generală din spitale, după 3 zile. Spectacolul lui Rogobete s-a încheiat

Federația Sanitas a suspendat greva generală declanșată în urmă cu 3 zile în aproximativ 500 de spitale, invocând ce știa toată lumea: că adoptarea Legii salarizării bugetarilor fusese deja suspendată de ei la Curtea de Apel București, iar Guvernul interimar nu poate promova în Parlament proiectul publicat de Ministerul Muncii.

De altfel, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat săptămâna trecută, înainte ca Sanitas să declanșeze greva generală, că proiectul de lege nu va fi dezbătut în sesiunea parlamentară extraordinară din această săptămână, adoptarea acestuia fiind amânată pentru o sesiune similară în august.

Între timp, Guvernul interimar a deblocat 6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță.

Amintim că România pierde 771 de milioane de euro (aproximativ 4,3 miliarde de lei) fonduri nerambursabile din PNRR, dacă Legea salarizării bugetarilor – amânată de toți miniștrii PSD, încă din 2023 – nu va fi adoptată până la 31 august.

Iată mesajul celor de la Sanitas, postat vineri dimineață pe Facebook: „Greva noastră și-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și din cel de asistență socială. În 29 iulie, Federația Sanitas din România a obținut încă o victorie: Camera Deputaților a aprobat un amendament la Legea sănătății, care permite deblocarea posturilor vacante din Sănătate, evident, în limita bugetului aprobat. De asemenea, adoptarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost, cel puțin, amânată. (…) Proiectul legii salarizării, așa cum îl «vând» partidele care fac parte din guvernul interimar, pentru noi, Sanitas, nu mai există. (…) Din acest moment avem două ținte noi: negocierea unui alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent și mai echitabil; să purtăm aceste negocieri cu un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat. Până la atingerea acestor două obiective, Consiliul Național Sanitas a decis suspendarea grevei generale. Vom reveni asupra deciziei suspendării în momentul înregistrării în Parlament a unui nou proiect de lege a salarizării”.

Astfel, s-a încheiat spectacolul televizat în care medici renumiți, cu salarii uriașe dublate de sporuri – și care sunt vizați de înghețarea acestora.

În tot acest timp, în prim-plan la televiziuni s-a aflat ministrul PSD demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, care nu a făcut nimic pentru deblocarea posturilor din spitale blocate de Guvernul Ciolacu.

Rogobete a declarat miercuri, de la tribuna Parlamentului, că PSD a deblocat posturile – după ce Camera Deputaților a adoptat o lege în acest sens, votată de toate partidele.

El i-a criticat pe cei din USR, spunând că în perioada în care au avut portofoliul Sănătății au pus-o pe ministră pe „o epilatoare șefă de la Bihor” – adică Ioana Mihăilă, care avea, în 2021, o clinică de dermatologie în Oradea.

Numai că Ioana Mihăilă este medic primar endocrinolog, spre deosebire de Rogobete, care nu și-a terminat nici măcar rezidențiatul, fiind preluat în calitate de consilier și apoi secretar de stat de Alexandru Rafila (PSD), pe vremeacând era ministru al Sănătății.

A doua zi, bombardat din toate părțile cu critici, Rogobete și-a pus cenuță în cap, pe Facebook: „Declarația de ieri cu privire la doamna Mihăilă, în care am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabilă. Am spus și de dimineață că îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dumneaei la Ministerul Sănătății, pe care nu o respect”.

Rogobete a acuzat că „varianta actuală a legii salarizării este un dezastru pentru Sănătate – și nu doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung”.

„Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent”.

În replică, Bolojan l-a trimis să citească proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii.

Rogobete le cere pacienților amânați de la operații să se solidarizeze cu protestatarii

Joi, în a treia zi de grevă, Rogobete s-a dus să dea declarații și din mijlocul greviștilor ieșiți în fața Spitalului de Urgență Floreasca.

Întrebat ce le transmite pacienților care au fost amânați de la operațiile programate, din cauza grevei generale, Rogobete a săpuns:

„Este un disconfort și îmi pare rău că pacienții trec prin acest disconfort, dar rugămintea mea este ca și ei să se solidarizeze cu această luptă. Pacienții, dacă se ostilizează acestui manifest din sănătate, vor veni la spital să se opereze și vor constataa, din punctul meu de vedere, în șase luni, un an de zile, doi ani de zile, că anestezistul e plecat în germania. Pentru că acest proiect de lege are un efect de dezastru în sistemul de sănătate nu acum, ci pe termen mediu și lun”g.