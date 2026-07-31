Sanitas a suspendat greva generală, după 3 zile de blocaj în spitale. Spectacolul grobianului Rogobete s-a încheiat

Federația Sanitas a suspendat greva generală declanșată în urmă cu 3 zile în aproximativ 500 de spitale, invocând ce știa toată lumea: că adoptarea Legii salarizării bugetarilor fusese deja suspendată de ei la Curtea de Apel București, iar Guvernul interimar nu poate promova în Parlament proiectul publicat de Ministerul Muncii.

De altfel, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat săptămâna trecută, înainte ca Sanitas să declanșeze greva generală, că proiectul de lege nu va fi dezbătut în sesiunea parlamentară extraordinară din această săptămână, adoptarea acestuia fiind amânată pentru o sesiune similară în august.

Între timp, Guvernul interimar a deblocat 6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță.

Amintim că România pierde 771 de milioane de euro (aproximativ 4,3 miliarde de lei) fonduri nerambursabile din PNRR, dacă Legea salarizării bugetarilor – amânată de toți miniștrii PSD, încă din 2023 – nu va fi adoptată până la 31 august.

Iată mesajul celor de la Sanitas, postat vineri dimineață pe Facebook: „Greva noastră și-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și din cel de asistență socială. În 29 iulie, Federația Sanitas din România a obținut încă o victorie: Camera Deputaților a aprobat un amendament la Legea sănătății, care permite deblocarea posturilor vacante din Sănătate, evident, în limita bugetului aprobat. De asemenea, adoptarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost, cel puțin, amânată. (…) Proiectul legii salarizării, așa cum îl «vând» partidele care fac parte din guvernul interimar, pentru noi, Sanitas, nu mai există. (…) Din acest moment avem două ținte noi: negocierea unui alt proiect al legii salarizării, mai corect, mai coerent și mai echitabil; să purtăm aceste negocieri cu un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat. Până la atingerea acestor două obiective, Consiliul Național Sanitas a decis suspendarea grevei generale. Vom reveni asupra deciziei suspendării în momentul înregistrării în Parlament a unui nou proiect de lege a salarizării”.

Astfel, s-a încheiat spectacolul televizat în care medici renumiți, cu salarii uriașe dublate de sporuri – și care sunt vizați de înghețarea acestora.

În tot acest timp, în prim-plan la televiziuni s-a aflat ministrul PSD demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, care nu a făcut nimic pentru deblocarea posturilor din spitale blocate de Guvernul Ciolacu.

El a lăudat că PSD a deblocat posturile – după ce Camera Deputaților a adoptat o lege în acest sens, votată însă miercuri de toate partidele.

„USR a pus ministră 0 epilatoare șefă de la Bihor”. Ioana Mihăilă este, însă, medic primar endocrinolog, spre deosebire de Rogobete,care nici măcar nu și-a încheiat rezidențiatul”

Rogobete și-a etalat, însă, întreaga dimensiune a grobianismului când a lansat un atac suburban, de la tribuna Parlamentului, față de fosta ministră USR a Sănătății, care a ocupat această funcție doar patru luni, în guvernul Cîțu.

Concret, el a acuzat că în perioada în care au avut portofoliul Sănătății au pus-o pe ministră pe „o epilatoare șefă de la Bihor” – adică Ioana Mihăilă, care avea, în 2021, o clinică de dermatologie în Oradea.

Numai că Ioana Mihăilă este medic primar endocrinolog, spre deosebire de Rogobete, care nu și-a terminat nici măcar rezidențiatul, fiind preluat în calitate de consilier și apoi secretar de stat de Alexandru Rafila (PSD), pe vremeacând era ministru al Sănătății.

A doua zi, bombardat din toate părțile cu critici, Rogobete și-a pus cenușă în cap, pe Facebook: „Declarația de ieri cu privire la doamna Mihăilă, în care am folosit un apelativ poate neadecvat, este regretabilă. Am spus și de dimineață că îmi retrag această afirmație din spațiul public. O respect pe doamna doctor pentru că este femeie, pentru că este medic, însă îmi păstrez opinia despre activitatea dumneaei la Ministerul Sănătății, pe care nu o respect”.

Rogobete a mai acuzat că „varianta actuală a legii salarizării este un dezastru pentru Sănătate – și nu doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung”.

„Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent”.

În replică, Bolojan l-a trimis să citească proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii.

Rogobete le cere pacienților amânați de la operații să se solidarizeze cu protestatarii

Joi, în a treia zi de grevă, Rogobete s-a dus să dea declarații și din mijlocul greviștilor ieșiți în fața Spitalului de Urgență Floreasca.

Întrebat ce le transmite pacienților care au fost amânați de la operațiile programate, din cauza grevei generale, Rogobete a săpuns:

„Este un disconfort și îmi pare rău că pacienții trec prin acest disconfort, dar rugămintea mea este ca și ei să se solidarizeze cu această luptă. Pacienții, dacă se ostilizează acestui manifest din sănătate, vor veni la spital să se opereze și vor constataa, din punctul meu de vedere, în șase luni, un an de zile, doi ani de zile, că anestezistul e plecat în Germania – pentru că acolo este respectat, pentru că acolo este salarizat corespunzător. Acest proiect de lege are un efect de dezastru în sistemul de sănătate nu acum, ci pe termen mediu și lung”.

Cine este Alexandru Rogobete

Mai multe despre cine este Alexandru Rogobete – într-o postare pe Facebook a fostului ministrul USR al Sănătății, în prezent europarlamentar, Vlad Voiculescu – la rândul său atacat:

„Domnul Alexandru Rogobete părea să promită să fie altceva în primele sale luni de mandat ca ministru al Sănătății.

Și-a început în forță campania de imagine a mandatului său ca ministru.

Putini poate își amintesc că a început această campanie de desprindere aparentă de PSD desființând centrul de arși de la Spitalul Floreasca după ce au apărut în spatiul public detalii despre cum funcționa acel centru de la sora unei paciente.

Ce nu a spus nimeni atunci – nici măcar noi, cei care știam asta foarte bine – era că tocmai el semnase actele pentru funcționarea acelui centru. Împotriva opoziției publice a supraviețuitorilor Colectiv, a mea și a altora care știam ce se întâmplă.

Da, chiar el. El semnase/aprobase cu câteva luni înainte ceea ce a anulat public cu surle și trâmbițe atunci.

Cred că nu am scris atunci niciunul pentru că… da, ne-am gândit că tânărul domn Rogobete a înțeles poate ceva din trecut și nu vrea să meargă pe linia “avem tot ce ne trebuie” a PSD-ului.

Și părea că nu ne-am înșelat. Că a fost un pariu bun.

Domnul Rogobete a mai avut câteva tentative lăudabile ca ministru. Unele le-a pus și în practică. Nu am nicio intenție să îi micșorez meritele și nici măcar curajul de a spune câteva adevăruri. Nu vreau deloc să încerc să îl deființez – e o boală prea veche asta în politica românească. Unele lucruri, precum încetarea numirilor directe a șefilor de secție de pildă de către UMF-uri și deschiderea lor la concurs fusese deja implementată de mine in 2016, repusă din păcate în lege chiar de predecesorul domnului Rogobete, domnul Rafila.

Domnul Rogobete a copiat atât inițiative cât și limbaj – să nu zic de la USR, că nu avem noi vreun monopol pe limbaj de bun simț și inițiative de schimbare – dar cu siguranță în acele luni nu vorbea ca un USL-ist cum văzusem.

De-a dreptul refreshing chiar.

Și surprinzător!

Surprinzător pentru oricine l-a urmărit pe domnul Rogobete înainte să devină ministru.

În calitate de consilier al ministrului Rafila și apoi ca secretar de stat a fost vârf de lance prin atacuri furibunde, atacuri la persoană împotriva oricărei persoane publice critice la adresa măsurilor PSD, toate astea culminând în campanie cu atacurile la adresa primarului și candidatului la președinție Nicușor Dan, pe care l-a acuzat că ucide copii bolnavi de cancer pentru că nu ar fi dat aprobare unei extinderi a unui spital Sanador.

Nu, acea secție nu era menită niciodată să trateze copii bolnavi de cancer și domnul Rogobete știa asta foarte bine. Nu a avut insă nicio jenă să atace politic cât se poate de mizerabil, încercând să demoleze reputația cuiva cu minciuni și jigniri dintre cele mai ordinare.

Cineva din PSD mi-a spus cum se vorbea despre acest tânăr hiper-ambițios între ai lui: “Limbă dulce, cur viclean”, “ai grijă cu el că nu are scrupule”.

Prima expresie pare că este una veche ardelenească, cu semnificația: “Honey in the mouth, dagger in the heart.”

De luni de zile, aproape imediat după plecarea din guvern – iresponsabilă, după cum poate și dumnealui își dă seama între timp – a redevenit micul politruc care în mod schizoid:

POLITRUC, NU POLITICIAN – acum cere empatie și bună înțelegere “pentru țară” și după 2h atacă, minte, jignește și vorbește cât se poate de disprețuitor despre cel care i-a fost premier și pe care o singură dată nu l-am auzit, în privat sau în public, să spună o vorbă rea despre acest domn Rogobete;

BRAVADA CU DUMBRAVA – acum vorbește despre oameni amărâți și grija pentru ei dar tot el este cel care – împreună cu al său grozav consilier onorific Gabriel Diaconu (mă feresc să fac orice caracterizare aici, din mai multe motive) au instrumentat și împins cazul Pașca/Dumbrava la DIICOT, sărind rapid după desantul mascaților să își asume și să se laude cu ce au reușit ei în privat și în public;

IRESPONSABILITATE MASCATĂ SUB VORBE MARI – acum vorbește – ca tot PSD-ul – despre responsabilitate dar în același moment uită complet că ei au inițiat și votat moțiunea care a adus țara aici; putea rămâne ministru și în câteva luni aveau din nou toată puterea, cu premierul lor; ceasul ticăia deja – PSD urma să dea premierul in martie-aprilie 2027.

– acum umblă pe la toate canalele media ca un om disperat spunând cât susține dânsul corpul medical și cerând ceea ce nu a cerut niciodată ca ministru până acum câteva luni – deblocarea posturilor din spitale;

– acum zice că Bolojan nu înțelege că reforma nu înseamnă blocarea posturilor și tot acum uită că OUG-ul care blochează angajările din spitale datează de altfel de pe vremea premierului PSD Ciolacu cu echipa Rafila-Rogobete la MS;

ORBIRE SELECTIVĂ – în treacăt fie spus: domnul Rogobete nu suflă o vorbă când în comentarii oamenii îi spun că ar trebui oprite și angajările pe pile și pe bani (5-10-15k euro! pentru un post!) de medici și asistente în spitalele păstorite de PSD.

MINCIUNI ȘI JIGNIRI CA PERDELE DE FUM În discursul său de astăzi, domnul Rogobete se întoarce din nou la minciuna sfruntată și jigniri celor pe care îi percepe ca adversari politici – poate pentru că sunt singurii care mai spun adevărul:

1. O numește pe dr. Ioana Mihăilă „epilatoare șefă”.

Doamna Ioana Mihăilă este femeie, a fost șefă de promoție a UMF Cluj, este medic primar endocrinolog și antreprenor. A construit de la zero o clinică medicală și a coordonat dezvoltarea acesteia. Fără proptele politice, având doar parte de șicane și mizerii din partea unui stat dominat de USL de atâția ani.

Domnul Rogobete nu știm ce bărbat este de vorbește așa de așa o femeie. Domnul Rogobete nu și-a terminat rezidențiatul, nu a construit prin forțele sale de la zero absolut nimic, a fost proptit de domnul profesor Săndesc, mai apoi de gașca Simonis-Grindeanu și alții din același grup de interese; cei care s-au ocupat de achiziții știu mai multe;

2. Spune că eu nu am job – deși A) pare că a reținut o parte din politicile promovate de mine încă din 2016 – pe care le-a reluat (cinste lui), B ) sunt sigur că știe și că în calitate de europarlamentar sunt coordonatorul pe sănătate al grupului politic european Renew Europe – și i-am oferit spijinul nu o dată pentru a face ce trebuie, așa cum se cuvine – pentru binele României;

3. Spune că nu găsește diplomele mele. A fost una dintre cele mai jegoase campanii impotriva mea asta cu lipsa diplomei de facultate. Am postat-o de sute de ori. S-au făcut verificări independente. Mă bucur să le postez din nou în comentariu.

4. Spune că Ioana Mihăilă și cu mine am cumpărat vaccinuri covid19. Minte cu nerușinare, deși stie, din nou, care este adevărul – Cîțu decidea FIECARE cantitate de vaccin și Gheorghiță/CNCAV implementa decizia. Documentele sunt intre timp publice – le postez si pe astea din nou in comentariu.

Dar domnul Rogobete nu este cu siguranță tâmpit. Domnul Rogobete știe foarte bine ce face.

Domnul Rogobete știe ce este adevărul și bunul simț. Dar domnul Rogobete alege viclenia.

“Limbă dulce, cur viclean”. Păcat.

Există iertare. Domnul Rogobete încă se mai poate indrepta. Ca om. Nu e un om lipsit de talent sau ambiție. Caracterul ar fi singura problemă.

Timpul însă nu mai poate fi dat înapoi. Eșecul PNRR – cel mai mare proiect și buget de investiții din toate timpurile în sănătate – este 100% de atribuit duo-ului Rogobete-Rafila. Nu cred că mai prindem în timpul vieții noastre așa o oportunitate.

Într-o lună vine bilanțul. Este motivul pentru care domnul Rogobete si PSD-ul acționează așa. Perdele de fum. Nu ne salvează însă de pierderea a miliarde de euro – bani de spitale negociați de Ioana Mihăilă, Cristian Ghinea și subsemnatul.

Cere-ți iertare, domnule Rogobete!

Nu mie sau nouă. Cere-ți iertare românilor! Ba chiar și colegilor de partid, pentru că multe spitale erau chiar în localități păstorite de ei.

La fel la Dumbrava! Nici măcar nu ai avut curajul să mergi ca un bărbat – ca ministru!! – să vezi cu ochii tăi și să faci ce trebuie pentru oamenii de acolo și pentru alții ca ei pe care spitale din subordinea ta îi trimiteau acolo! Ai preferat să nu îți pese de ei!