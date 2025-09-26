Șase copii cu vârsta sub un an au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, din cauza unei bacterii. Ce spune ministrul Rogobete

Șase copii cu vârsta sub un an au murit la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, din cauza bacteriei Serratia marcescens, a confirmat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a trimis Corpul de control și Inspecția Sanitară de Stat să facă verificări la spital si la DSP.

Rogobete, care a tăcut până când cazul a apărut în mass-media, acuză conducerea spitalului că a anunțat târziu DSP. El recunoaște că primul deces a fost anunțat cu o întârziere de șase zile, iar acum amenință cu demiteri. Rogobete a declarat că au fost aplicate amenzi medicului epidemiolog și celui de la ATI – câte – 10.000 de lei, precum și spitalului – 50.000 de lei.

Alţi trei pacienţi minori s-au infectat cu bacteria ucigașă, motiv pentru care conducerea spitalului a dispus închiderea secţiei ATI.

Primul caz de infectare cu bacteria Serratia marcescens a apărut pe 7 septembrie, fiind urmat de alte două. Pe 16 septembrie au apărut alte 6 cazuri, însă secția ATI a rămas funcțională, iar internările au continuat. Miercuri, pe 24 septembrie, secția a fost închisă pentru internări.