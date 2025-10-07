Şcolile, grădinițele și creșele, închise în București și 5 județe, din cauza alertei de ploi extreme. Raed Arafat: „Nu ieșim pe stradă sub Cod Roșu!”

Şcolile, grădinițele și creșele se închid miercuri în București, Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu, în urma extinderii avertizării meteo Cod Roșu de ploi.
Avertizarea Cod ROȘU de ploi torențiale, extinsă la 5 județe și București. Mesaje RO-Alert
În Capitală, cursurile sunt suspendate doar fizic, se pot ține online, a spus prefectul. ISMB a lăsat la latitudinea școlilor dacă vor ține cursurile online sau se vor recupera fizic, în altă zi.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că închiderea școlilor este o decizie luată de Comitetele pentru Situații de Urgență: „Prefecții au convocat Comitetele, este o decizie luată local, nu este la nivel național”.
„Deplasările care nu sunt esențiale se recomandă să fie evitate. Nu pe stradă sub Cod Roșu, există riscul să ai obiecte care și din cauza vântului cad. Deci e clar, pe Cod roșu te deplasezi numai dacă este ceva esențial”,
a precizat Raed Arafat.
Mesaje RO-Alert
Autoritățile au emis, marți la ora 18:10, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din București, avertizându-i asupra alertei meteo de Cod roșu pentru ploi abundente și torențiale.
Ei au fost îndemnați să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție în perioada de manifestare a fenomenelor periculoase – între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 15:00.
Conform mesajului, cantitățile de apă vor fi semnificative, iar riscul de inundații este crescut din cauza solului deja saturat.
Pentru mai multe informații, cetățenii sunt sfătuiți să consulte aplicațiile și site-urile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR, precum și platforma www.fiipregatit.ro.
Reguli de siguranță pentru populație
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o serie de reguli de siguranță pentru populație:
- Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
- Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
- Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
- Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;
- În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora. De asemenea, în astfel de momente cu precipitații intense, inclusiv animalele sunt expuse la riscuri majore.
- Pentru a proteja viața necuvântătoarelor, este esențial să respectăm următoarele măsuri:
- Eliberarea câinilor din lanțuri sau padocuri, pentru a le oferi o șansă de salvare;
- Identificarea, în prealabil, a zonelor mai înalte unde animalele de fermă pot fi relocate și adăpostite temporar, în siguranță;
- Pregătirea unui kit de urgență pentru animalele de companie, care să conțină hrană, apă, medicamente și acte de identificare;
- În cazul în care evacuarea nu este posibilă, eliberați animalele! Este singura lor șansă la viață!
- Orice situație de urgență poate fi raportată la numărul unic de urgență 112.
- Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.