Şcolile, grădinițele și creșele, închise în București și 5 județe, din cauza alertei de ploi extreme. Raed Arafat: „Nu ieșim pe stradă sub Cod Roșu!”

Şcolile, grădinițele și creșele se închid miercuri în București, Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu, în urma extinderii avertizării meteo Cod Roșu de ploi.

Potrivit meteorologilor, ciclonul mediteranean va aduce ploi foarte puternice, care pot ajunge la 140 de litri pe metru pătrat, începând de marți seară până miercuri noapte. Și în restul județelor din sudul și estul țării svor fi episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și ninsori la altitudini peste 1.700 m).

Avertizarea Cod ROȘU de ploi torențiale, extinsă la 5 județe și București. Mesaje RO-Alert În Capitală, cursurile sunt suspendate doar fizic, se pot ține online, a spus prefectul. ISMB a lăsat la latitudinea școlilor dacă vor ține cursurile online sau se vor recupera fizic, în altă zi. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că închiderea școlilor este o decizie luată de Comitetele pentru Situații de Urgență: „Prefecții au convocat Comitetele, este o decizie luată local, nu este la nivel național”. „Deplasările care nu sunt esențiale se recomandă să fie evitate. Nu pe stradă sub Cod Roșu, există riscul să ai obiecte care și din cauza vântului cad. Deci e clar, pe Cod roșu te deplasezi numai dacă este ceva esențial”,

a precizat Raed Arafat.

Mesaje RO-Alert

Autoritățile au emis, marți la ora 18:10, un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din București, avertizându-i asupra alertei meteo de Cod roșu pentru ploi abundente și torențiale.

Ei au fost îndemnați să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție în perioada de manifestare a fenomenelor periculoase – între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 15:00.

Conform mesajului, cantitățile de apă vor fi semnificative, iar riscul de inundații este crescut din cauza solului deja saturat.

Pentru mai multe informații, cetățenii sunt sfătuiți să consulte aplicațiile și site-urile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR, precum și platforma www.fiipregatit.ro.