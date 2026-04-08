Se schimbă organizarea activității medicale și timpul de lucru în spitale – proiect de modificare a OMS 870/2004

Un proiect de ordin privind modificarea OMS 870/2004 a fost publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, miercuri, de ministrul Alexandru Rogobete.

Este vorba despre schimbări în organizarea activității medicale și a timpului de lucru din spitale.

Rogobete a detaliat pe Facebook în ce constă modificările:

„Blocul operator poate funcționa în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive. A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici. Fiecare oră în plus în blocul operator înseamnă o intervenție în plus pentru un pacient. Aceeași logică se aplică și în ambulatoriu și în spitalizarea de zi , unde serviciile pot fi organizate în două ture, în funcție de adresabilitate și de echipele disponibile. Decizia de organizare aparține medicului șef de secție, cu aprobarea conducerii medicale, astfel încât programul să fie corelat cu gradul de ocupare și cu nevoia reală de servicii.

poate funcționa în intervalul 8:00–20:00, prin organizarea în ture succesive. A doua tură nu înlocuiește garda, ci prelungește activitatea programată. Medicii din tura a doua pot începe programul la ora 14:00, ceea ce înseamnă mai multe intervenții și timpi de așteptare mai mici. Totodată, clarificăm modul de organizare a gărzilor: gardă de urgență, gardă de monitorizare, gardă la domiciliu și, ca element nou, introducem o a patra categorie de gărzi – garda intervențională, pentru specialitățile cu acest specific (cardiologie intervențională, neurologie intervențională, radiologie intervenționalǎ etc.).

Suplimentar față de această nouă organizare și flexibilizare a modului în care se desfășoară gărzile în spitale, am ținut cont de solicitările colegilor și ale corpului medical. Odată cu aprobarea acestui ordin, spitalele își vor putea organiza gărzile în regim de 12, 18 sau 24 de ore, în funcție de specificul spitalului, al secției, de disponibilitatea resursei umane și de adresabilitate”.

