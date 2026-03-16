Simularea Evaluării Naționale 2026, boicotată de profesorii din 127 de școli; în peste 4.500 de școli se susține

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a este boicotată de profesorii din 127 de școli – majoritatea din București, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

Ministerul Educației anunța deja acest lucru, la sfârșitul săptămânii trecute.

Conform datelor centralizate, simularea se organizează, luni, în peste 4.500 de școli (97,27%), iar numărul de evaluatori înscriși pe platformă sunt de circa 5.000 pentru Limba română.

Alți aproximativ 4.500 de evaluatori sunt înscriși pentru simularea la Matematică, ce va avea loc marți, iar circa 300, la limba maternă – miercuri.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, a declarat vinerea trecută că pentru copiii de a VIII-a din unitățile de învățământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naționale poate exista posibilitatea de a susține ulterior examenele la nivel de școală.

El a precizat că în foarte multe județe s-au mai organizat în acest an școlar simulări ale Evaluării Naționale.

„Pentru aproximativ 80.000 de copii deja au existat simulări. Sunt județe în care nu au fost organizate simulări locale și nu participă nici la această simulare. Pentru acei copii există soluția organizării de simulări la nivel de școală”, a transmis Sorin Ion.