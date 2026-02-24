Sporul de doctorat, tăiat la jumătate. Bolojan: „Nu de diplome ducem lipsă, ci de mai multă dedicare, determinare”

Guvernul a înjumătățit, prin OUG privind reforma administrației, adoptată marți seară, indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor, măsură contestată de profesorii universitari şi de cercetători.

Astfel, cuantumul indemnizației a scăzut la 500 de lei brut, lunar, ceea ce înseamnă 290 de lei „în buzunar”. În plus, acest spor va fi acordat doar celor care își desfășoară activitatea în domeniul în care au obținut titlul de doctor.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns criticilor: „Este o practică pe care nu o veți găsi în vestul Europei (sporul de doctorat – n.r.). Dacă ar fi să fim corecți și cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de mai multă dedicare, determinare. Ești deja remunerat în funcție de gradul universitar, care include și diploma de doctorat”.

Pe de altă parte, întrebat când va fi numit în funcție noul ministru al Educației, Bolojan (care deține interimatul, de aproape 45 de zile, după ce Daniel David a demisionat -n.r.)a răspuns: „Va fi nominalizat în zilele următoare, după ce mă voi întoarce de la Bruxelles”.