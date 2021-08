Vîlceanu respinge neimpozitarea salariului minim, propusă de Năsui: „Deschidem cutia Pandorei”

Noul ministru al Finanțelor, Dan Vîlceanu a respins marți, într-o conferință de presă, propunerea ministrului Economiei, Claudiu Năsui, privind neimpozitarea salariului minim.

„E o măsură pe care mi-e greu să cred că o putem aplica în acest moment. Vorbeam de consolidare fiscală, de acoperirea cheltuielilor, dacă venim cu această măsură o să avem o mare problemă bugetară. (…) Mi-e greu să cred că odată ce deschidem cutia Pandorei, vom mai putea opri generalizarea unui asemenea proiect. Odată ce ai creat o categorie care nu plăteşte taxe, toate celelalte vor dori să fie în aceeaşi situaţie. Să vedem ce se va întâmpla, suntem cu ochii pe deficit, pe execuţia bugetară. În funcţia de ministru de finanţe sunt cel criticat în permanenţă, pentru că nu trebuie să fiu mână largă”, a spus Dan Vîlceanu.

La sfârşitul lunii iulie, Năsui a arătat că neimpozitarea salariului minim ar putea fi o soluţie pentru păstrarea forţei de muncă în ţară, iar această măsură ar putea începe la 1 ianuarie 2022 într-un sector privat, care ar putea fi HoReCa.

Ministrul Finanţelor s-a referit şi la o posibilă raportare a salariului minim la coşul minim de consum:

„Există o discuţie privind raportarea salariului minim la coşul minim de consum. A fost şi în Parlament. Este o discuţie destul de complicată, complexă, pentru că preţurile se modifică constant şi evident şi valoarea coşului minim se modifică constant. Asta ar însemna o impredictibilitate în aplicarea acestei măsuri. Cred că salariul minim ar trebui să rămână ca şi acum stabilit prin acordul între patronat şi sindicate”.

Vîlceanu s-a făcut de râs când a fost întrebat cât primesc în mână românii care au salariul minim pe economie.

În ceea ce priveşte o eventuală majorare a pensiilor, Vîlceanu a declarat:

„Vom analiza dacă putem să ne angajăm la o creştere de pensii. Legea cu majorarea pensiilor cu 40% nu se putea aplica. Nu am votat Legea pensiilor. Am făcut acea contestaţie la Curtea Constituţională şi am câştigat-o”.