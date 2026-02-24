4 ani de război. „Ucraina poate conta pe sprjinul nostru deplin pentru aderarea la UE și reconstrucție” – declarație comună a șefilor instituțiilor UE

Marți se împlinesc patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, iar o declarație comună de susținere a țării agresate a fost transmis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția sa post-război. Suntem hotărât alături de Ucraina. Pentru o pace corectă și de durată. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”, se arată în declarația comună a șefilor instituțiilor UE.

Iată declarați competă:

„În urmă cu patru ani Rusia și-a început războiul de agresiune ilegal împotriva Ucrainei. Încă odată, aducem un omagiu curajosului popor ucrainean, care continuă să reziste și să-și apere țara. Rusia nu și-a îndeplinit obiectivele militare în Ucraina. În condițiile în care Rusia nu poate avansa pe câmpul de luptă, țintește deliberat civili ucraineni și infrastructură critică, inclusiv infrastructură energetică, spitale, școli și clădiri de locuit în toiul unei ierni severe. Ucrainenii rămân formidabili în curajul, hotărârea și reziliența lor.

UE a fost alături de Ucraina și poporul său din prima zi a agresiunii ruse. ‘Obiectivul nostru este o pace cuprinzătoare, corectă și de durată pentru Ucraina, bazată pe principiile Cartei ONU și legii internaționale. Susținem toate eforturile îndreptate spre obținerea unei astfel de păci – o pace cu demnitate și securitate pe termen lung. Respectul pentru suveranitate și integritate teritorială este piatra de temelie. Nicio țară nu poate anexa un stat vecin. Frontierele nu pot fi schimbate cu forța. Agresorul nu poate fi răsplătit. În mediul actual în schimbare internațional și geopolitic subliniem importanța menținerii unei solidarități transatlantice și globale cu Ucraina.

UE va continua să sprijine Ucraina politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic. ‘Rămânem cel mai mare donator pentru Ucraina. În plus pe lângă aproape 200 de miliarde de euro sprijin din 2022, liderii europeni au ajuns la un acord să furnizeze Ucrainei 90 de miliarde în 2026-2027 pentru a ajuta la asigurarea faptului că Ucraina își poate satisface nevoile urgente bugetare și de apărare și să rămână puternică în fața atacurilor Rusiei. Șaizeci de miliarde de euro din acest pachet de sprijin va fi cheltuit pe nevoi militare. Prima plată va fi făcută cât de curând posibil.

Această iarnă statele membre au livrat o asistență energetică fără precedent Ucrainei, alături de apărare aeriană și sisteme antidrone, precum și ajutor umanitar. Pentru a mări reziliența energetică a Ucrainei și a evita repetarea urgenței de astăzi, facem eforturi împreună cu Ucraina la un nou plan privind securitatea energetică și de pregătire axat pe repararea și întărirea rețelelor, repornirea rapidă a centralelor electrice afectate și dezvoltarea rapidă a producției de electricitate regenerabilă descentralizată.

Războiul de uzură al lui Putin (președintele rus Vladimir Putin – n.r.) epuizează Rusia și suntem hotărâți să punem în continuare presiune pe Rusia să-și oprească agresiunea și să se angajeze în negocieri semnificative pentru pace. Suntem hotărâți să creștem presiunea asupra sectoarelor energetic și financiar din Rusia și să luăm măsuri suplimentare împotriva flotei-fantomă.

Pe de altă parte, eforturile de sprijin pentru Ucraina se concentrează și pe ce se va întâmpla după război. Uniunea Europeană și membrii săi, în conformitate cu competențele lor, sunt gata să contribuie la garanții de securitate robuste și credibile pentru a se asigura că Rusia nu mai poate ataca Ucraina din nou. Ne vom asigura că Rusia va fi trasă la răspundere pentru crimele comise și pagubele pe care le-a provocat. Suntem dedicați să operaționalizăm Tribunalul special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei și Comisia internațională privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina, amândouă în cadrul Consiliului Europei, cât de curând posibil.z

Viitorul unei Ucraine sigure și prospere se află în UE. Ucraina a realizat progrese semnificative în reformele necesare pentru aderarea la UE, în circumstanțe foarte dificile. Ucraina poate conta pe sprijinul nostru deplin pentru aderarea la UE și pentru reconstrucția sa post-război. Suntem hotărât alături de Ucraina. Pentru o pace corectă și de durată. Pentru o Ucraină puternică și suverană într-o Europă puternică și suverană”.