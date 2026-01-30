Armistițiu de o săptămână Rusia-Ucraina, intermediat de SUA. Zelenski, mulțumiri lui Trump

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi, la şedinţa cabinetului său, că Vladimir Putin a acceptat să oprească pentru o săptămână atacurile soldaților ruși asupra oraşelor ucrainene.

Temperaturile sunt foarte scăzute în Ucraina, iar în ultimele luni, atacurile ruseşti au provocat întreruperi grave în alimentarea cu energie electrică şi căldură.

„I-am cerut personal președintelui Putin să nu tragă asupra Kievului și altor orașe timp de o săptămână, iar el a fost de acord să facă asta. (…) Am crezut că este un lucru foarte bun, iar ucrainenii aproape că nu au crezut, dar au fost foarte fericiţi, pentru că sunt greu încercaţi”, a spus Trump.

Volodimir Zelenski i-a mulţumit preşedintelui american „pentru eforturile sale de a opri atacurile asupra sectorului energetic în acest moment și sperăm că America va putea asigura acest lucru”.

Negocierile de oprire a războiului continuă, iarurmătoarea rundă va avea loc pe 1 februarie. Principala problemă în divergenţă este cedarea de către Ucraina a regiunilor Donețk şI Luhansk, inclusiv a zonelor pe care Rusia nu le controlează.

Emisarul special al preşedintelui american, Steve Witkoff, a declarat că s-au făcut progrese reale în negocierile pentru încheierea războiului.

„Ucrainenii au spus că am făcut mai multe progrese de la discuţiile din Geneva decât au văzut în ultimii patru ani conflict. Discuțiile vor continua peste aproximativ o săptămână, dar se întâmplă multe lucruri bune între părți. Se discută despre acordul teritorial. Avem un protocol de securitate care este în mare parte finalizat, un acord de prosperitate care este în mare parte finalizat”, a precizat el.