Biden îi cere lui Trump să oprească „asaltul” asupra Capitoliului: „Acesta nu este un protest, este o insurecție”

Președintele ales Joe Biden i-a cerut miercuri președintelui în funcție, Donald Trump, la câteva ore după ce susținătorii acestuia din urmă au invadat Capitoliului, să adreseze un mesaj public prin care să oprească „asaltul” asupra clădirii.

Biden a denunțat, într-un discurs, un „asalt fără precedent asupra democrației noastre”.

„Cer acestei mulțimi să se retragă și să lase democrația să funcționeze”, a adăugat el, cerându-i și președintelui în funcție, Donald Trump, să iasă la televiziunea națională și să „pună capăt asediului” la care este supus Capitoliul.

Președintele ales a vorbit despre un „număr mic de extremiști”.

„Acesta nu e un protest, este un asediu! Îl somez pe Donald Trump să își respecte jurămantul, să apere Constituția și să ceară încheierea acestui asediu. Se devastează birourile Senatului, se amenință siguranța aleșilor, e o insurectie… Lumea ne privește, sunt șocat că națiunea noastră, care a fost leagănul democrației, a ajuns la un astfel de moment îndurerat. Pe timp de război am îndurat multe și am izbândit. Vom ieși și acum învingători (…) E necesar ca în următorii ani să reinstaurăm statul de drept, să reînnoim politica, promisiunile, să nu aducem ură și haos. America este despre oanare, decență, toleranță. Certificarea votului ar trebui sa fie un lucru sacru (…) Ziua de azi ne amintește că democrația este fragila. Avem nevoie de lideri, de devotamentul lor și al oamenilor. E necesar să ne dedicăm binelui comun. Copiii se uită la noi, lumea întreagă se uită și se intreabă ce se întampla. America este mai bună decât ceea ce am văzut azi”.

La puțin timp, Trump a ieșit public și le-a cerut susținătorilor săi să părăsească clădirea Capitoliului, dar nu și-a recunoscut înfrângerea:

„Știu că suferiți, am fost nedreptăți, ni s-au furat alegerile. Dar acum trebuie să mergeți acasă. Nu ne dorim să fie nimeni rănit. Este o perioadă foarte dificilă. Nu s-a mai întâmplat niciodată să fie fraudate alegerile, dar trebuie să avem pace, să aratăm că avem onoare (…) Așa că mergeți acasă, vă iubim, sunteți foarte speciali. Ați văzut ce s-a întâmplat, cum alți s-au comportat atât de diabolic. Știu ce ați simțit, dar mergeți acasă, mergeți acasă în pace”.