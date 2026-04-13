Blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, ordonată de Donald Trump. Armata iraniană o consideră „ilegală”

Luni la ora 17:00, ora României, intră în vigoare în această după amiază, blocada navală în Strâmtoarea Ormuz, instituită de președintele american Donald Trump.

Administraţia Trump a explicat că decizia a fost luată din cauză că negocierile maraton din Pakistan au eşuat, fără nicio perspectivă pentru noi discuţii imediate.

Aceasta, în condițiile în care Iranul a permis, până acum, trecerea prin strâmtoare a unor petroliere în schimbul unei taxe de până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă. Și, evident, a propriului petrol. Iar Marina SUA a dat voie petrolierelor iraniene să treacă prin regiune.

Blocada va fi instituită parțial împotriva navelor oricăror națiuni care se îndreaptă spre porturile iraniene sau pleacă dinspre ele, inclusiv toate porturile iraniene din Golful Arabiei și Golful Oman. Forțele CENTCOM nu vor împiedica navigația vaselor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz spre și dinspre porturile non-iraniene.

Armata iraniană a afirmat, luni, că blocada navală americană este „ilegală” și constituie un act de piraterie, amenințând totodată că niciun port din Golf nu va fi în siguranță dacă porturile sale sunt amenințate, relatează AFP.